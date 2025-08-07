กัมพูชา เนรเทศ 27 คนไทย ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเสียมราฐ กลับประเทศ
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, ร.อ.อาคม มงคลนำ ผบ.ร้อย ทพ.1201 และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา (สน.ปทก.) ได้ร่วมกัน รับคนไทย จำนวน 27 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 13 คนที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากเจ้าหน้าที่ ตม.ปอยเปต กัมพูชา และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ประเทศไทย ประจำจังหวัดเสียมราฐ
ข่าวกล่าวว่า คนไทยกลุ่มนี้ ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชา จับกุมในระหว่างการกวาดล้างขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใน จังหวัดเสียมราฐ พร้อมกับ ผู้ต้องหาชาติ อื่นๆ จำนวนหลายร้อยคน หลังจากเสร็จสิ้นขบวนการสอบสวนของฝ่ายกัมพูชาแล้ว จึงได้ นำตัวทั้ง 27 คน มาผลักดันกลับประเทศ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนไทยทั้ง 27 คนมาทำการตรวจคัดกรองที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าด่าน ตม.อรัญประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าคนไทยทั้ง 27 คน มีผู้ที่มีหมายจับร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวน 4 คน 4 หมายจับ และมีผู้ที่ถูกแจ้งความทางออนไลน์ (เคสไอดี) จำนวน 11 คน รวม 60 เคสไอดี จากนั้นจึงได้นำตัวคนไทยทั้งหมดมาดำเนินการตามขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และส่งตัวไปสอบสวนตรวจคัดแยกที่ศูนย์ NRM ที่มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ ก่อนที่จะส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในเวลาดังกล่าว ยังได้มีชาวเขมรอีกจำนวน 300 คน พร้อมสัมภาระจำนวนมาก ได้พากันข้ามพรมแดนกลับบ้านเกิดใน กัมพูชา ตามที่ทางญาติๆ แจ้งให้กลับไปให้ถึงกัมพูชาก่อนวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ถ้าไม่เช่นนั้น จะถูกทางราชการ ยึดทรัพย์สิน และ ถอนสัญชาติ ขณะเดียวกันก็ยังมีคนไทยอีกจำนวนประมาณ 50 คน ที่ยังตกค้างอยู่ในกัมพูชา ได้เดินทางกลับเข้ามาด้วย ตามที่ได้มีการอนุโลม ให้เปิดด่านเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างไทย-กัมพูชา ด้วยเหตุผลเพื่อมนุษยธรรม