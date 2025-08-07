อส.กร่าง โวยร้านคาราโอเกะ ไม่ยอมให้ร้องเพลงถึงตี 1 ขู่ให้จังหวัดจัดการ นอภ.สั่งตั้งกก.สอบแล้ว

อส.อำเภอกร่าง สั่งร้านคาราโอเกะเปิดเกินเวลา เพจดังโพสต์คลิป ทำชาวเน็ตรุมจวกกันยับ
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” โพสต์คลิปเหตุการณ์ในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง พร้อมข้อความว่า “อส.อำเภอขาณุฯ กร่างในร้านคาราโอเกะ..!!! ขอร้องเพลงถึงตี 1 เด็กเสิร์ฟไม่ยอมลุกขึ้นชี้หน้าโวย ผมจะให้จังหวัดมาล่อคุณ #มีคลิป”
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา 23.35 น. วันที่ 5 ส.ค.ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งใน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยเพจดังกล่าวได้รับแจ้งจากสมาชิกเพจว่า อส.ฝ่ายปกครองคนหนึ่ง ในอำเภอขาณุฯ มานั่งดื่มที่ร้าน ไม่พอใจพนักงานเสิร์ฟแล้วลุกขึ้นชี้หน้าต่อว่าพนักงานเสิร์ฟ เนื่องจากไม่ยอมแลกเหรียญให้หยอดตู้เพลงคาราโอเกะจนถึงตี 1 ตามที่ขอ
พร้อมกับกล่าวอ้างถึงที่ทำงานของตนว่าสามารถทำให้ร้านปิดได้ ขณะที่ร้านสุดทนกับพฤติกรรมดังกล่าว จึงขอนำเสนอถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบพฤติกรรมและพิจารณาต่อไป
หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้โลกออนไลน์ตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ทำผิดกฎหมายหรือข่มขู่เพื่อหาผลประโยชน์หรือไม่ พร้อมขอให้ต้นสังกัดจัดการโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รายนี้ เพราะใช้อำนาจหน้าที่รังแกประชาชน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจาก นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะเรียกตัว อส.คนดังกล่าวเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริง เบื้องต้นจะส่งตัวกลับต้นสังกัดในตัวเมืองกำแพงเพชรก่อน ส่วนตัวแล้วมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ อส.เสียหาย