สลด ชาวแคนาดายกครอบครัวเที่ยวไทย เด็ก 10 ขวบ ถูกคลื่นซัดจมหาย เสียชีวิตกลางทะเลกะตะ

สลด นักท่องเที่ยวหญิงวัย 10 ขวบ ชาวแคนาดา ถูกคลื่นซัดจมหาย เสียชีวิตที่หาดกะตะ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ 5 คน แล้วจมน้ำ ช่วยขึ้นมาได้ 4 คน จมน้ำหายไป 1 คน
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ ทีมประดาน้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตลงพื้นที่ทันที โดยมีทีมผู้ช่วย ส.ส.เขต 2 ภูเก็ต พรรคประชาชน ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภููเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกะรน และครอบครัวของนักท่องเที่ยวที่สูญหาย
โดยชุดกู้ภัยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมแรกปฏิบัติการใต้น้ำ ค้นหาบริเวณเกาะปู ส่วนทีมที่สองปฏิบัติการบริเวณหน้าหาดกะตะ ระดับความลึกน้ำทะเลประมาณเอวถึงอก
ต่อมาเวลา 19.55 น. ทีมประดาน้ำมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตพบร่างนักท่องเที่ยวหญิงชาวแคนาดา อายุ 10 ปี จมน้ำกลางทะเลหาดกะตะ ภูเก็ต นำร่างขึ้นมาส่งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้า
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ครอบครัวนักท่องเที่ยวสัญชาติแคนาดา 5 คน เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม มีกำหนดพักผ่อนที่ประเทศไทยถึงวันที่ 4 ตุลาคม โดยในช่วงเย็นวันนี้ (7 ส.ค.) ครอบครัวนักท่องเที่ยวทั้ง 5 คน ลงเล่นน้ำที่หาดกะตะ ถูกคลื่นซัด ช่วยเหลือได้ 4 คน อีก 1 คน จมหาย และพบร่างไร้ลมหายใจในที่สุด