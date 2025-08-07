เปิดมหกรรมของดีอีสาน Esan Fest กระแสคึกคัก – สุทิน วางแผนจัดใหญ่ทุกปีบุกต่างแดนให้โลกรู้
มหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” นุ่งผ้าซิ่น กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ที่อาคารพลศึกษา (ม.ใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุทิน คลังแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทยในฐานะประธานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, ผู้แทนจังหวัดภาคอีสาน, หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก
มหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดภาคอีสานของประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และกิจกรรมวิถีชีวิตอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม มวยไทยพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา (ซอฟต์พาวเวอร์) ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฯลฯ โดยมีมีเป้าหมายในการนำเสนอเสน่ห์ของอีสานผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความบันเทิง ความรู้ และกิจกรรมกีฬา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอีสานมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีแต่ละจังหวัดแน่นขนัดบริเวณรอบงานซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวอีสาน
กิจกรรมตลอดวันแรก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการจำหน่ายสินค้า OTOP, พิธีสวดมงคลอีสาน, การแสดงหมอลำกลอน และกิจกรรมเสวนา, การแสดงโปงลางศิลป์อีสาน, กราบรับพร หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์, ขบวนแห่กลองยาวแชมป์ประเทศไทย คณะจอกขวางคำ, การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมธีมอีสาน จากทีมนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย จ.มหาสารคาม นำโดย นางดาริน ติระพงศ์ไพบูลย์, การประกาศรางวัลเพชรแห่งอีสาน (PRECIOUS ESAN) และปิดท้ายที่การแสดงหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์
ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวระหว่างเปิดงานบนเวทีว่า มีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะตนเป็นลูกชาวอีสาน ที่ผ่านมาได้คุยกับพรรคพวกหลายคนพบว่า ความจริงแล้วชาวอีสานยังยากจน ขาดความเชื่อมั่นทำให้ยังขาดเรื่องของการเข้าถึงด้านการศึกษา ด้านการบริการของรัฐในส่วนต่างๆ คนอีสานถูกด้อยค่า จึงมานั่งคิดกันจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไร พอมาย้อนดูภูมิภาคอีสานมีของดีๆ เยอะมาก อีสานมีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ง อีสานมีอาหารดีๆ อีสานมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทั้งที่พวกเราชาวอีสานมักจะบอกว่า เราขาด Sea Sand Sun แต่ไม่ใช่เลย เรามีดีด้านวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร จึงเกิดงานนี้ขึ้นมา
ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวต่อไปว่า เมื่อมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เราหวังว่าเราจะจัดในปีต่อๆ ไปต่อเนื่องทุกๆ ปี ขณะเดียวกันเรายังอยากเห็นและอยากผลักดันให้มหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” มาจัดที่กรุงเทพมหานคร และต่อไปไปจัดที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และต่อไปก็ไปจัดที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และขยายไปทั่วโลกในเมืองใหญ่ๆ
ดร.สุทิน คลังแสง กล่าวต่อไปอีกว่า ในวันที่ 9 สิงหาคม จะมีการแข่งขันมวยไทย เปิดให้ชมฟรี หากนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่เด่นชัดที่สุดทุกคนก็จะนึกถึงกีฬามวยไทย พวกนักมวยไทยเป็นลูกหลานชาวอีสานค่อนข้างเยอะ ตนเข้ามาช่วยผลักดันมวยไทยได้บรรจุไปกีฬาทหารโลก 2027 ที่สหรัฐอเมริกา สำเร็จแล้ว และอนาคตก็อยากจะเห็นมวยไทยได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ในงานนี้ก็เช่นกัน วันที่ 9 สิงหาคม จะมีการแข่งขันกีฬามวยไทย ซึ่งตอนเช้า บัวขาว บัญชาเมฆ และแสนชัย พี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม จะเปิดคลินิกสอนมวยไทยให้กับเด็กๆ ชาวอีสานได้ฝึกฝนกัน ส่วนการแข่งขันมวยไทยวันดังกล่าวจะมีทั้งหมด 10 คู่รวด คู่เอกห้ามพลาด รุ่น 147 ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่าง “ขุนเข่าเจ้าบ้าน” ชูเจริญ อบจ.มหาสารคาม ปะทะกับ กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่ จอมเก๋าแห่งยุค