รถบรรทุกแผ่นปูนพลิกคว่ำเกี่ยวสายไฟทำไฟดับ-จราจรติดขัด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนพลิกคว่ำขวางถนน หลังได้รับแจ้งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่องการจราจรซ้ายสุด บนถนนซ่อมสร้าง ตำบลบางพูน อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี พบรถบรรทุกแผ่นปูน หมายเลขทะเบียน 70- 2616 กำแพงเพชร พลิกคว่ำ ตะแคงอยู่ ใกล้เคียงกับปั๊มบางจาก ทำให้เกิดการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นอย่างมาก
จากการสอบถาม นางแก้ว พนักงานปั๊มน้ำมันบางจาก ทราบว่า รถบรรทุกคันดังกล่าว ได้ขับมาแล้วเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ เวลาประมาณ 05.00 น. ของวันนี้ เสียงดังสนั่น ตนและพนักงานในปั๊มตกใจจึงวิ่งมาดู
ด้านนายพรชัย พนักงานปั๊มน้ำมันบางจาก อีกคน เล่าว่า ตนเองอาบน้ำอยู่ ได้ยินเสียงดังสนั่น จึงรีบวิ่งมาดูพบว่ารถบรรทุกแผ่นปูนคันดังกล่าวได้เสียหลักพลิกคว่ำตะแคงขวางช่องการจราจร 1 ช่องซึ่งเวลาต่อมาได้ยินเสียงระเบิดจากหม้อแปลง 2 ครั้ง ทำให้พื้นที่โดยรอบเกิดไฟดับเป็นวงกว้าง เบื้องต้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้ามาตรวจสอบแล้ว