เมียนมาส่งโดรนพลีชีพถล่มกะเหรี่ยง สกัดยึดค่ายทีตาแหล่ ชาวบ้าน 100 คน ลี้ภัยตาก

ทหารเมียนมาส่งโดรนพลีชีพถล่มกะเหรี่ยง สกัดยึดฐานที่มั่นสุดท้าย เคเอ็นยูเจ็บหลายราย ชาวเมียนมา 100 คน ลี้ภัยตาก
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตากว่า ทหารเมียนมาได้ใช้อากาศยานไร้คนขับแบบพลีชีพ หรือ โดรนพลีชีพ บังคับลงพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานทีตาแหล่ อ.วาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้าม บ้านวาเล่ย์ใต้ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก. ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กม. ทำให้ฝ่ายกะเหรี่ยงได้รับบาดเจ็บหลายราย ทั้งนี้เพื่อสกัดทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู) ที่กำลังปิดล้อมที่มั่นฝ่ายเมียนมา ไม่ให้ยึดค่ายทีตาแหล่ และเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายต่อต้านที่จะยึดค่ายทีตาแหล่ ซึ่งค่ายทีตาแหล่เป็นที่มั่นสุดท้ายของทหารเมียนมาด้านตรงข้าม อ.พบพระ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบิน YAK-130 จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิด บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานทีตาแหล่ จำนวน 50 ลูก แต่ฝ่ายกะเหรี่ยงยังสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ และยังไม่ถอยออกจากพื้นที่ค่าย และมีความพยายามที่จะยึดค่ายที่ตาแหล่ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การสู้รบที่รุนแรงมากขึ้นทางอากาศ ทำให้ชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านต้องลี้ภัยเข้ามาเขตไทยอีกกว่า 100 คน โดยมาสมทบกับกลุ่มเดิมในพื้นที่ปลอดภัยใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา รวมทั้งหมดกว่า 300 คน ซึ่งมีทางฝ่ายปกครอง อ.พบพระ ร่วมกับทหาร ตำรวจสภ.พบพระ และหน่วยงานสาธารณสุขเข้าไปดูแล