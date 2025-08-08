โดรนปริศนายังบินว่อนโคราชทุกคืน บางลำร่วงใส่บ้านเรือนประชาชน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่มีการเจรจาหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อลดความตึงเครียดและฟื้นฟูสันติภาพความมั่นคงจากเหตุการณ์ปะทะ บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และต่อมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ออกประกาศด่วน “ห้ามทำการบินหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง” เนื่องจากตรวจพบโดรนต้องสงสัยบินเหนือน่านฟ้ากระจายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ อย่างเช่น จ.นครราชสีมา มีประชาชนในพื้นที่พบเห็นโดรนต้องสงสัย จึงบันทึกภาพและโพสต์ลงโซเชียล เพื่อแจ้งข่าวสารเป็นเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้มาตรวจสอบ
โดยล่าสุด ช่วงค่ำวานนี้ (7 สิงหาคม 2568) เพจ “ปากช่อง นิวส์” ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า พบเห็นโดรนปริศนาบินอยู่บนท้องฟ้าในพื้นที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง และสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ ซึ่งพบเห็นโดรนปริศนาในพื้นที่ อ.ปากช่อง เป็นครั้งที่ 4 แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็พบโดรนปริศนาในพื้นที่ ต.จันทึก อ.ปากช่อง และยังพบว่า มีโดรนปริศนานั้นหล่นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนอีกด้วย
ขณะที่เพจ “ศิษย์มหาต่อ วัดแจ้งโคราช” โพสต์ภาพของนางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์ จำกัด ได้เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับพระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปส่งต่อให้กับทหารและชาวบ้านที่อยู่ศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา พร้อมกันนี้ ได้อวยพรฝากความห่วงใยไปถึงกับทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ว่า “ขอให้ฟ้าดินคุ้มครองทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้อำนาจของพระรัตนตรัยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายและรอดกลับมาบ้านเพื่อพบหน้าครอบครัว”