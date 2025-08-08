ครู-นักเรียนกว่า 350 คน เดือดร้อนหนัก บ่อเผาขยะอยู่ใกล้ ร.ร. ส่งกลิ่นรบกวนมา10ปี ร้องแก้ไขไม่คืบหน้า

ครู-นักเรียนกว่า 350 คน เดือดร้อนหนัก บ่อเผาขยะอยู่ใกล้ ร.ร. ส่งกลิ่นรบกวนมา10ปี ร้องแก้ปัญหาไม่คืบหน้า
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องความเดือดร้อนของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการเผาบ่อขยะชุมชนหลังโรงเรียนที่อยู่ห่างประมาณ 500 เมตร ส่งผลให้เกิดกลุ่มควัน ฝุ่นละออง และกลิ่นสารเคมี ฟุ้งกระจายทั่วบริเวณโรงเรียน กระทบต่อการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬา รวมไปถึงอาคารพักอาศัยของครูและนักเรียนในเวลากลางคืน ทำให้ไม่สามารถนอนพักผ่อนได้ ต้องนอนคลุมโปงใต้ผ้าห่ม เพื่อป้องกันการสูดดมทั้งควัน กลิ่นและฝุ่นละออง โดยปัญหาดังกล่าว มีการร้องเรียนมาแล้วกว่า 10 ปี ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เด็กหญิง รสิตา เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเผาบ่อขยะ เปิดเผยว่า เพื่อนนักเรียนทั้งโรงเรียนได้รับผลกระทบเวลามีการเผาบ่อขยะ ซึ่งจะมีควันจำนวนมาก มีกลิ่นเหม็น และมีฝุ่นลอยตามลม กระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนจำนวนมาก ทำให้เสียสมาธิในการเรียนและยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งหายใจลำบาก หายใจไม่ออก แสบตา แสบผิวหนัง จนบางรายมีอาการป่วยแล้ว ขณะที่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นนักกีฬา ที่ต้องฝึกซ้อมในโรงยิม ซึ่งใกล้กับบ่อขยะ เล่าว่า ได้รับผลกระทบหนักมาก เนื่องจากเวลาฝึกซ้อม จะต้องอดทนดมกลิ่นสารเคมี แสบตาแสบจมูก ทำให้ไม่มีสมาธิในการฝึกซ้อมกีฬาเลย
ด้าน คุณครูดิศรานันท์ ผูกจิต กล่าวว่า โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ( ม.1-ม.6) มีนักเรียนกว่า 300 คน มีหอพักนักเรียนและบ้านพักคุณครู ซึ่งเวลาที่มีการเผาบ่อขยะ จะส่งผลกระทบอย่างมาก โดยล่าสุดมีคุณครูที่ได้เจ็บป่วยมีอาการหายใจไม่ออกและแน่นหน้าอก จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ในช่วง 10 ปี ได้มีการร้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหลายครั้ง แต่ ทำได้เพียงนำรถน้ำไปฉีดดับไฟเผาขยะเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดการขยะอย่างจริงจัง จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ทันที เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและการเรียนของเด็กนักเรียน