เดินเท้าในไร่อ้อย คนไทย 7 ราย ลอบข้ามพรมแดน หวังทำเว็บพนันออนไลน์ ในปอยเปต
วันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่สังกัด กกล.บูรพา ประกอบด้วย ฉก.อรัญประเทศ,กองร้อยทหารพรานที่ 1206 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 และ ร.2 พัน 1 รอ. ได้จับกุม คนไทย จำนวน 7 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 2 คน กำลังเดินเท้าในไร่อ้อย มุ่งหน้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา บริเวณบ้านกุดหิน ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เบื้องต้น ทั้งหมดให้การว่า เคยได้รับการติดต่อจากเพื่อนชาวไทยในปอยเปต ให้ไปทำงานแอดมินเว็บพนันออนไลน์ จึงตัดสินใจเดินทางไป เนื่องจากตกงาน ต่อมาได้นัดหมายเดินทางไปยัง อ.อรัญประเทศ เพื่อลักลอบข้ามพรมแดนไปยังปอยเปต
และเมื่อถึง อ.อรัญประเทศ มีกระบะสีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มารับที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ก่อนถึงตลาดโรงเกลือ จากนั้นได้พามาส่งที่บริเวณท้ายหมู่บ้านกุดหิน และให้เดินเท้าต่อเข้าไปในไร่อ้อย โดยบอกว่าจะมีคนมารอรับ เพื่อพาข้ามแดนไปกัมพูชา แต่ในระหว่างที่กำลังเดินอยู่ ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้