จนท.ให้ความรู้ชาวบุรีรัมย์ค้นหาลูกจรวด-กระสุนปืนใหญ่ เผยตกกว่า 240 ลูก

หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรืออีโอดี กก.สืบสวน สภ.บุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ(TMAC) และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความรู้และวิธีสังเกตร่องรอยปืนใหญ่ของเขมรที่ยิงตกลงมาแต่ไม่แตก เพื่อค้นหาให้คลอบคลุม เผย ระเบิดตกกว่า 240 ลูก แต่ไม่ระเบิด 10 ลูก เตรียมทำลาย พร้อมแจ้งทางเขมร
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รองผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัชชัย สร้อยสวัสดิ์ ผกก.สภ.บ้านกรวด หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ(TMAC) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่ถูกทหารเขมรยิงจรวดหลายชนิดเข้าใส่ชุมชน ให้สังเกตหลุมระเบิด โดยการใช้หลัก “อย่าจับ จดจำ รีบแจ้ง”
ทั้งนี้จากข้อมูลของนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบว่าในเขตอำเภอบ้านกรวด ประกอบด้วย ต.จันทบเพชร, ต.สายตะกู และ ต.บ้านกรวด มีลูกจรวด BM-21 (จรวด 122 มม.) และปืน ค.100 มม.(HE) จำนวน 242 ลูก ในจำนวนนี้มีลูกจรวดที่ยังไม่ระเบิด 10 ลูก และยังค้นหาไม่พบอีกเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านต่างให้ความสนใจมาดูแนวทางการค้นหากับเจ้าหน้าที่ เพราะจุดสำคัญคือพื้นที่ของการทำการเกษตร ซึ่งจะต้องเร่งค้นหาก่อนที่ฝนจะตกลงมากลบหลุมลูกจรวด และอาจจะเกิดอันตรายในอนาคต
อย่างไรก็ตามลูกจรวดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน 10 ลูก เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้ทูตทหารมาตรวจสอบก่อนจะทำลายซึ่งก่อนทำลายจะต้องแจ้งให้ทหารฝั่งกัมพูชา ทราบถึงเสียงดังที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด