ตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีและ สภ.บ้านหมี่ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีภาวะเครียดทำร้ายตัวเอง
วันที่ 8 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 7 ส.ค.ที่ผานมา ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีได้รับการประสานงานจากสายตรวจ สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี ว่าได้มีพลเมืองดีแจ้งว่าพบชายชาวต่างชาติท่าทางมีพิรุธ กำลังเดินอยู่ที่บริเวณถนนหลวงชนบทด้านหน้า สภ.บ้านหมี่
หลังรับแจ้งสายตรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบและได้พบชาวต่างชาติตามที่แจ้งไว้กำลังเดินอยู่ไม่สวมรองเท้าสังเกตุที่บริเวณคอมีรอยแดง เสื้อผ้าเปียกปอน สายตรวจได้ทำการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวฝรั่งเศส เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมาขอพักอยู่ชั่วคราวกับอดีตแฟนสาว อยู่ที่คอนโดย่านสาทร กทม. และได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เองตามลำพังโดยได้โดยสารรถไฟ
ต่อมาในวันที่ 6 ส.ค.68 ได้เดินทางกลับจากเชียงใหม่ และไม่รู้จะไปที่ไหนต่อจึงเกิดภาวะเครียดประกอบกับมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างจึงตัดสินใจลงที่สถานีรถไฟบ้านหมี่ แล้วเดินลัดเลาะมาตามทุ่งนาและมีความเครียดคิดอยากฆ่าตัวตาย จึงได้พยายามทำร้ายตัวเอง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาพบเสียก่อน จึงได้ช่วยเหลือนำนักท่องเที่ยวรายนี้มายังสถานีตำรวจ สภ.บ้านหมี่
จึงได้ช่วยเหลือประสานงานกู้ภัยมาช่วยทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและได้
ให้นักท่องเที่ยวอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ช่วยซื้อเสื้อผ้ามาเปลี่ยนใหม่ และหาอาหารให้รับประทาน จากนั้นได้ปลอบนักท่องเที่ยวจนนักท่องเที่ยวดีขึ้นและสบายใจและจึงสอบถามความประสงค์ว่าต้องการให้ตำรวจช่วยเหลืออย่างไร นักท่องเที่ยวต้องการให้ช่วยเหลือนำส่งที่พักของแฟน ทางตำรวจท่องเที่ยวจึงช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรายนี้ นำส่งคอนโดมิเนีย ย่านสาทร และได้พบแฟนสาวของนักท่องเที่ยว และพ่อแม่ของนักท่องเที่ยวรายนี้ ซึ่งกำลังตามหาตัวอยู่พอดี
นักท่องเที่ยวและแฟนสาว พร้อมทั้งบิดามารดาของนักท่องเที่ยวได้กล่าวขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้