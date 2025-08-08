ผู้ช่วยพยาบาล ถูกอดีตสามีให้มีดทำร้ายเย็บ 54 เข็ม พบตร.ให้ปากคำ แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

ผู้ช่วยพยาบาล ถูกอดีตสามีฟันหน้าเย็บ 54 เข็ม พบตร.ให้ปากคำ แจ้งข้อหาพยายามฆ่า
จากกรณี น.ส.ใหม่ อายุ 32 ปี เข้าร้องทุกข์กับ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 68 หลังถูกนายมนตรี อายุ 46 ปี อดีตสามีบุกเข้าไปใช้ฟันแทงที่หน้า หลัง และบาดนิ้วมือ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เย็บรวม 54 เข็ม เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้พา น.ส.ใหม่ อายุ 32 ปี ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้เสียหายที่ถูกอดีตสามีทำร้ายเข้าพบ พ.ต.อ.ณัฎฐ์เดชา ฐานัสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน และแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ก่อเหตุ
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บ้านหลังหนึ่ง ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบพบ น.ส.ใหม่ อายุ 32 ปี ได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง 1 แผล ในหน้า 1 แผล และที่ฝ่ามือ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลไทรน้อย ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายมนตรี อายุ 46 ปี อาชีพไรเดอร์ เป็นอดีตสามี จากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกุมตัวทันที พร้อมของกลางอาวุธมีดยาว 25 เซนติเมตร
น.ส.ใหม่ ผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า วันเกิดเหตุอดีตสามีข่มขู่ว่า ตราบใดที่กูไม่ได้ คนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ได้ กูจะฆ่ามึงให้ตาย มึงตายกูก็ตาย จากนั้นเขาก็หยิบมีด ผลักตนแล้วใช้มีดแทงหลัง หลังถูกทำร้ายตนได้วิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน อดีตสามีได้วิ่งตามมาฟันซ้ำ
พ.ต.อ.ณัฎฐ์เดชา ฐานัสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย กล่าวว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกาย ทราบตัวผู้ก่อเหตุคืออดีตสามี โดยใช้อาวุธมีดฟันอดีตภรรยา จึงได้ออกติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางคืออาวุธมีด นำตัวได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวในชั้น โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า พยายามฆ่า, บุกรุกเข้าไปในเคหสถาน
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าร้องเรียนที่มูลนิธิปวีณา ว่าถูกอดีตสามีที่เลิกรากันแล้ว ทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยม โดยใช้มีดแทงหลังและกรีดใบหน้า ระหว่างที่เลิกงานกลับมาบ้านพัก หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน จนมีการจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย ซึ่งได้นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้ว ส่วนในวันนี้ที่เดินทางมา สภ.ไทรน้อย เพื่อนำตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำเป็นครั้งแรก และแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ก่อเหตุ