เปิดคำพิพากษาลงโทษ 14 เด็กแว้นป่วนเมือง พร้อมผู้ปกครอง เผยโทษถึงจำคุก ปรับ-ริบจยย.เข้าหลวง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผบก.ภ.จว.เลย ได้รับการร้องเรียนชาวบ้านที่อยู่ติดเส้นทาง เลย-วังสะพุง ได้มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันแข่งขันขับมอเตอร์ไซค์ เสียงดัง รบกวนการหลับนอนของชาวเป็นประจำ โดยบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงต่างได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนัก พร้อมกับผู้ที่ใช้รถสัญจรไปมาในถนนดังกล่าวในช่วงกลางดึกเป็นประจำ จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย พร้อมด้วย พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป ผกก.สภ.วังสะพุง ระดมเจ้าหน้าที่ดักจับเป็นประจำ
ล่าสุด ศาลจังหวัดเลย ได้มีคำพิพากษาลงโทษกับนักแข่งวัยรุ่นในถนนหลวง ส่งเสียงดัง ดัดแปลงท่อไอเสีย ได้จำนวน 14 ราย ก่อเหตุเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2568 บริเวณสี่แยกปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย โดยศาลได้พิจารณาลงโทษ จำเลยทั้ง 14 ราย พร้อมทั้งผู้ปกครอง และริบรถจักรยานยนต์ของกลางเข้าหลวง
โดยมีจำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 รวม 7 ราย ได้รับสารภาพ ศาลได้พิพากษา จำคุกคนละ 2 เดือน ปรับคนละ 20,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยทั้ง 7 ราย ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ในการพิจารณา คงจำคุกคนละ 1 เดือน ปรับคนละ 10,000 บาท และไม่ปรากฏว่าเคยรับโทษจำคุกมาก่อน จึงให้โทษจำคุก 2 เดือน รอการลงโทษ 2 ปี และให้ควบคุมความประพฤติคนละ 1 ปี พร้อมไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง และให้จำเลยบริการสังคมหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามพนักงานควบคุมความประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 24 ชม.
ส่วนจำเลยที่ 4 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษ ให้จำคุก1 เดือน ปรับ 10,000 บาท พร้อมกับให้ริบของกลางรถจักรยานยนต์ทั้ง 8 คัน
ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 ราย เป็นเยาวชน 3 ราย ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์และให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติ ทำการสืบเสาะประวัติ เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษ ส่วนผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง 3 ราย ศาลพิพากษาให้จำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 โทษจำคุก 1 เดือนให้รอลงอาญา 2 ปี