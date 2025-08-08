ชาวบ้านดีใจ หลังไทย-กัมพูชา บรรลุข้อตกลงหยุดยิง เตรียมแพคของกลับบ้าน ขอบคุณทหารเสียสละปกป้อง

ชาวบ้านเฮ หลังไทย-กัมพูชา บรรลุข้อตกลงหยุดยิง เตรียมแพคของกลับบ้าน ขอบคุณทหารเสียสละแขนขาปกป้องอธิปไตย ย้ำยังไม่เชื่อเขมรทำตามข้อตกลง100%
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ และกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับประชาชนที่อพยพจากเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มกลับมาเป็นปกติ หลังจากสถานการณ์ชายแดนผ่อนคลายลง
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชา ซึ่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ถึง 13 ข้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบและฟื้นฟูสันติภาพบริเวณชายแดน
ภายหลังผลการเจรจาถูกเผยแพร่ออกมา บรรยากาศภายในศูนย์พักพิงเต็มไปด้วยความดีใจและโล่งใจ ชาวบ้านที่อพยพมาต่างทยอยเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยบางส่วนตัดสินใจเดินทางกลับทันที แม้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากทางจังหวัด
นางสุเทียน วงศ์เมือง อายุ 57 ปี ชาวบ้านจากตำบลบึงมะลู กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากหลังทราบข่าวข้อตกลงหยุดยิง โดยตนตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านทันทีหลังจากรับสิ่งของช่วยเหลือจากทางอำเภอ โดยไม่รอคำสั่งจากจังหวัด เนื่องจากคิดถึงบ้านอย่างมากหลังต้องอพยพออกมาหลายวัน
“จะมีการยิงกันอีกหรือเปล่า ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อน เพราะคิดถึงบ้านจริง ๆ” นางสุเทียนกล่าว
นางหนูเพียร บึงพยอม อายุ 70 ปี กล่าวว่า หลังทราบผลการประชุม GBC ก็รู้สึกดีใจมาก ขณะนี้ได้เก็บของเตรียมพร้อมไว้แล้ว หากชาวบ้านคนอื่นเริ่มทยอยกลับ ตนก็คงต้องกลับด้วย เพราะไม่รู้จะอยู่กับใคร
นางสะอาด อ่อนศรี อายุ 55 ปี ชาวตำบลบึงมะลู อีกราย เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่มีการตกลงหยุดยิงเพื่อรักษาสันติภาพ แต่ยอมรับว่ายังไม่สามารถเชื่อใจกัมพูชาได้ทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมา เคยมีเหตุการณ์ยิงปืนใหญ่เข้ามาในฝั่งไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างจริงจัง
“อยากให้บ้านเมืองสงบ ไม่อยากเห็นลูกหลานต้องหนีตายเหมือนที่ผ่านมา” นางสะอาดกล่าว
ด้าน นางสุธี มั่นชาติ อายุ 60 ปี กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่อำเภอที่ดูแลชาวบ้านอพยพอย่างดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์พักพิง โดยเฉพาะการจัดอาหารให้ครบ 3 มื้อ รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทหารที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
“ต้องขอขอบคุณทหารทุกนายที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งแขนขา เพื่อดูแลพวกเรา คนไทยทุกคนต้องซาบซึ้งในความเสียสละนี้” นางสุธีกล่าว
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดยังไม่ได้มีประกาศอนุญาตให้ประชาชนเดินทางกลับอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายทหาร เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ก่อนจะมีคำสั่งให้ชาวบ้านทยอยกลับภูมิลำเนาได้