ตาหื่น ยอมมอบตัวแล้ว หลังบุกละเมิดหลานสาววัย 15 ญาติผู้เสียหายลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด

ตาหื่น ยอมมอบตัวแล้ว หลังบุกละเมิดหลานสาววัย 15 ญาติผู้เสียหายลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังมียายวัย 66 ปี ได้พา น.ส.เอ หลานสาววัย 15 ปี อยู่บ้านเดียวกัน เข้าแจ้งความ ว่าถูกเพื่อนบ้านที่มีศักดิ์เป็นตา อายุ 40 ปี ได้เข้าไปในบ้านเกิดเหตุใน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ใช้กำลังบังคับข่มขืนกระทำชำเราหลานสาววัย 15 ปี จนสำเร็จความใคร่ไป 1 ครั้ง ที่บริเวณห้องครัวของบ้านดังกล่าว ซึ่งเหตุเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เวลาประมาณ 11.00 น.ที่ผ่านมา
จนล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 สิงหาคม พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ ตาที่ก่อเหตุรายนี้ อายุ 40 ปี ต่อศาลจังหวัดชัยภูมิ ในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น” และศาลได้อนุญาตออกหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตาหื่นที่ก่อเหตุข่มขืนหลานสาววัย 15 ปี รายนี้
มาต่อเนื่องภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุขสันต์ ไตรทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พ.ต.อ.วัฒนชัย มณฑีรรัตน์ ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดสืบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.วังตะเฆ่ นำหมายจับศาลจังหวัดชัยภูมิ ที่ 246/2568 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ออกติดตามจับกุม นายนันทวุฒิ หรือ ตาน้อย นามสมมุติ ผู้ก่อเหตุรายนี้ได้แล้วหลังพยายามหลบหนีมาต่อเนื่องไปอาศัยที่บ้านญาติในต่างจังหวัด กระทั่งทนแรงกดดันไม่ไหว จึงได้ประสานให้ญาติพาเข้ามอบตัวโดยติดต่อผ่านทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีเอกพล เรืองเพชร นายอำเภอหนองบัวระเหว นายสุรชัย ชิณพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวน สภ.วังตะเฆ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ อส. อ.หนองบัวระเหว และนำตัวมาส่งมอบให้กับทาง พ.ต.อ.พัฐพน ศิริวัฒน์ ผกก.สภ.วังตะเฆ่ และ พ.ต.ท.สุอารีย์ สาแก้ว รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ
ได้ส่งตัวผู้ต้องหารายนี้ให้ พ.ต.ท.จำรัส ไตรสูงเนิน รอง ผกก.สส.สภ.วังตะเฆ่ ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย และตาน้อย วัย 40 ปี ผู้ก่อเหตุรายนี้ ยังให้การว่า ตนเองไม่ได้ข่มขืน เป็นการสมยอม ซึ่งยอมรับว่าไม่ได้เอาอวัยวะเพศชายสอดใส่ในอวัยวะของหลานสาววัย 15 ปีแต่อย่างใด เพียงแต่ยอมรับว่าได้ใช้นิ้วมือสอดใส่เข้าในช่องคลอดหลานสาวผู้เสียหายเท่านั้น
ซึ่งฝ่ายหลานสาวเป็นฝ่ายยั่วยุอารมณ์ทางเพศตนเองก่อน จึงทำให้ตนเกิดอารมณ์ทางเพศ จากนั้นตนจึงได้กระทำตามพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นจริง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ ก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดชัยภูมิฝากขังเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ข่มขืนผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น” เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งทางญาติๆ เด็กสาววัย 15 ปี ผู้เสียหาย ขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อมิให้ไปก่อเหตุกับบุตร ลูกหลานคนอื่นได้อีกต่อไป
ส่วนด้านการช่วยเหลือเด็กสาววัย 15 ปี ที่กำพร้าพ่อแม่และต้องอยู่กับยายที่ถูกกระทำครั้งนี้ยังได้รับผลกระทบทางจิตใจหนักในขณะนี้ด้วย ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิได้รับตัวไปอยู่ในความดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว