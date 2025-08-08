พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลา เขต 7 แทน สจ.กอล์ฟ หย่อนบัตร 14 ก.ย. ตั้งเป้าใช้สิทธิ 60%

ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง อบจ.สงขลา พร้อมเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 7 ตั้งเป้าใช้สิทธิ 60% พรรค ปชน.จ่อส่ง ‘อนลอัทธ์’ ท้าชิง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เปิดเผยว่า กรรมการการเลือกตั้ง อบจ.สงขลา กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลา เขต 7 อ.หาดใหญ่ ในวันที่ 11-15 ส.ค. แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายสิรดนัย พลายด้วง หรือ กอล์ฟ ลาออก ส.อบจ. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม และจัดเลือกตั้งวันที่ 14 ก.ย. เตรียมพร้อม 100%
นางปิยนันท์เปิดเผยว่า เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ที่ 7 อ.หาดใหญ่ มี 50 หน่วยเลือกตั้ง ใน ทต.น้ำน้อย 20 หน่วย ทต.คูเต่า 16 หน่วย อบต.ท่าข้าม 10 หน่วย และ ทม.คลองแห (เฉพาะหมู่ 11 จำนวน 4 หน่วย) ขณะนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง ชวนเชิญประชาชนออกมาใช้สิทธิตามเป้าที่ตั้งไว้คือร้อยละ 60 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2
ด้าน น.ส.ชนนิกานต์ อนุรักษ์ ผู้ประสานงานการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคประชาชน จ.สงขลา เปิดเผยว่ากรรมการท้องถิ่นได้เสนอ นายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 7 อ.หาดใหญ่ แต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการ การหาเสียงจะอยู่บนเงื่อนไขของพรรคทุกประการ
- สจ.กอล์ฟ ยื่นลาออกแล้ว คนสนิทพ่อ ‘โกถึก’ เตรียมลงสมัครเลือกตั้งซ่อม คว้าเก้าอี้นั่งแทน
- ส.อบจ.เขต 7 สงขลา คึกคัก! พรรคประชาชน ส่ง ‘อนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ’ ลงชิง แทน สจ.กอล์ฟ