ทหาร-ตร.-ปชช. 4 จว.ใต้ โวย รัฐใช้ 2 มาตรฐาน เยียวยาผลกระทบเหตุชายแดน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐและที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ ประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้ร้องขอความเป็นธรรมมายังสมาชิกวุฒิสภา เรื่องที่ รัฐบาล มีมาตรการเยียวยา ทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับทหารกัมพูชา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย ทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิต จะได้รับการเยียวยา 10 ล้านบาท บาดเจ็บสาหัส 8 ล้านบาท ส่วนประชาชนที่เสียชีวิตได้รับการเยียวยา 8 ล้านบาท ส่วนบาดเจ็บสาหัส และ บาดเจ็บทั่วไปทั้ง เจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้รับการเยียวยาที่ลดหลั่นลงไปแต่อยู่ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 5 แสบบาท
นายไชยยงค์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่เรียกร้องขอความเป็นธรรม จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ พิการ กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่ รัฐบาล จะมีการเยียวยา เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในวงเงินดังกล่าวข้างต้น เพราะแม้ว่าชีวิตคนจะประเมินค่าไม่ได้ แต่การเยียวยาที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นการเยียวยาความสูญเสียให้ครอบครัว และทำให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับผู้พิการ แต่การเยียวยาของรัฐบาล ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน กับผู้ที่สูญเสีย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำการ สู้รบกับ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น ที่เป็นการสู้รบ เพื่อปกป้องอธิปไตย และ บูรณภาพแห่งดินแดนเช่นกัน พวกเรา ครอบครัวผู้สูญเสีย ทั้ง ตำวจ หาร ปกครอง และ อาสาสมัคร รวมทั้ง ประชาชน ที่เป็นเหยื่อสถานการณ์ และผู้พิการ
“ขอเรียกร้องให้ รัฐบาล ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศในการเยียวยาโดยไม่สร้างความเหลี่อมล้ำ หรือสองมาตรฐานเพราะ เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่สูญเสียชีวิต และ พิการ บาดเจ็บ มีความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน ถ้า รัฐบาล เยียวยา เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากการสู้รบกับ ทหารกัมพูชา เท่าไหร่ ก็ต้องเยียวยา เจ้าหน้าที่และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย”
นายไชยยงค์ กล่าวถึง กรณีการเรียกร้องของ เจ้าหน้าที่รัฐ และ ประชาชน ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ในพื้นที่ จังหวัดขายแดนภาคใต้ ซึ่ง 21 ปี ที่ผ่านมาเสียชีวิตไปแล้ว 7,000 กว่าราย บาดเจ็บหลายหมื่นคนพิการช่วยตนเองไม่ได้เป็นจำนวนมา เช่น “จ่าปืน” ตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดที่ ขาขาด 2 ข้าง ที่ จ.พัทลุง ต้องเลี้ยงชีพโดยการขายของทางออนไลน์ หรือ คุณป้า ที่เป็นชาวบ้านที่ ใน จ.นราธิวาส ที่ถูกระเบิดแสวงเครื่อง จาก บีอาร์เอ็น ขาขาดทั้ง 2 ข้าง กลายเป็นภาระของครอบครัว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ประชาชาที่เสียชีวิตจาก สถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลเยียวยารายละ 500,000 บาท ส่วนบาดเจ็บสาหัส พิการ ได้รับเงินเยียวยาที่ลดหลั่นลงไป ในขณะที่ ทหาร ตำรวจ ที่เสียชีวิต ได้รับการข่วยเหลือจากเงินสวัสดิการต่างๆเท่าที่มีอยู่และเท่าที่ ตำแหน่งยศ ในขณะเสียชีวิตที่ไม่เท่ากัน อย่างต่ำ 1.5 ล้าน บาท หรือ 3 ล้านบาท (ชั้นประทวน ) แต่ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนคือพิการ จากกับระเบิด ที่ต้องช่วยเหลือตนเองหลังปลดประจำการ
“ขอให้รัฐบาล พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือ หรือเยียวยา เจ้าหน้าที่รัฐ และ ประชาชน ด้วยความรอบคอบ เห็นด้วยกับการเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เสียขีวิตราย ละ 10 ล้านบาท และประชาชนรายละ 8 ล้านบาท แต่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน กับ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน และวันนี้ รัฐบาล ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว เพราะมีกระแสความไม่เข้าใจและไม่พอใจรัฐบาลในวงกว้าง อย่าให้ประชาชน ทหาร ตำรวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆเข้าใจว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังเกิดขึ้น ปัญหาอื่นจะคามมาผสมโรงกับเหตุการณ์ร้าย”นายไชยยงค์กล่าว