สุวัจน์ เปิดงาน MONEY EXPO โคราช ชวนสถาบันการเงินเสริมสภาพคล่องให้ SME และปชช.

สุวัจน์ เปิดงาน Money Expo โคราช ชูแนวคิด Resilient Wealth ชวนสถาบันการเงินเสริมสภาพคล่องให้กับ SME และประชาชน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
เมื่อเวลา 10.19 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2025 KORAT ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO นางสาวภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2568
นายสุวัจน์กล่าวว่า ปีนี้งานจัดภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth” หรือการสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนรุนแรงในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ประเทศไทยเองได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด-19 สงครามการค้าและความขัดแย้งในยูเครน–รัสเซีย สถานการณ์ตะวันออกกลาง ไปจนถึงนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐ รวมถึงปัญหาชายแดนกัมพูชา โดยเฉพาะการที่ สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีตอบโต้ทางการค้าอีก 19% ซึ่งอาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องหามาตรการลดต้นทุน ปรับคุณภาพสินค้า และขยายตลาดใหม่ พร้อมให้ความช่วยเหลือ SME และเตรียมมาตรการด้านภาษีเพื่อป้องกันการทุ่มตลาด
นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว ประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายในประเทศ ทั้ง GDP ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง หนี้ภาครัฐและประชาชนสูง การส่งออกซบเซา และกำลังการผลิตลดลง ขณะที่จุดแข็งด้านการท่องเที่ยวก็เริ่มสะดุด หลังโควิดนักท่องเที่ยวจีนลดลงเกือบครึ่ง จากเดิม 12 ล้านคน เหลือเพียง 5-6 ล้านคน ทำให้เม็ดเงินหายไปราว 250,000 ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างชัดเจน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน นายสุวัจน์กล่าวย้ำว่า ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งในระยะสั้น เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน เช่น การตกงานหรือเจ็บป่วย และในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะบทเรียนจากโควิดที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องเพิ่มเงินสำรองจากเดิม 1 เดือนเป็นอย่างน้อย 6-9 เดือน พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของการ สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาวว่าควรจะลงทุนอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งแม้แต่เพชร ที่เคยบอกว่า Diamond are forever เดี๋ยวนี้ก็ชักไม่แน่แล้ว เพราะมีเพชรสังเคราะห์ เข้ามาแทนที่ทำให้ราคาเพชรจริงตกลงมาถึงประมาณ 25% การมีนวัตกรรมด้านการเงิน Resilient Wealth คือการสร้างความมั่นคงด้านการเงินแบบยืดหยุ่นและยั่งยืน จึงเป็นแนวทางที่ ควรนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของความผันผวนของโลกเศรษฐกิจในทุกวันนี้
งานมันนี่ เอ็กซ์โป จึงเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอเครื่องมือทางการเงิน นวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจและประชาชน โดยตลอดการจัดงาน 18 ปีที่ผ่านมาเกิดธุรกรรมรวมกว่า 180,000 ล้านบาท ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคอีสาน
รัฐบาลเองเตรียมใช้งบประมาณปี 2569 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เยียวยาผลกระทบจากภาษีการค้าสหรัฐ และส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย เช่น โครงการ “เที่ยวไทย” และ “คนละครึ่ง” เพื่อให้เงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากและ SME
นายสุวัจน์กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้จัดงานและสถาบันการเงินทุกแห่งที่ให้ความสำคัญกับภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมา การมีสภาพคล่องและการเข้าถึงนวัตกรรมทางการเงิน เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายในงาน MONEY EXPO 2025 KORAT มีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์กองทุน (บลจ.) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำบริการทางการเงินและการลงทุนมาให้บริการแก่ประชาชนชาวโคราช และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอย่างครบวงจร
ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อ SME เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันสุขภาพ พร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นอีกมากมาย อาทิ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เงินฝากปลอดภาษี 48 เดือน ดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 70% รวมไปถึงสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนเป็นต้น
น.ส.นุศธิเทพ เจ้าของกิจการร้านนวดแผนไทย บอกว่า วันนี้ตั้งใจมาร่วมงานเพื่อจะมาหาสินเชื่อสำหรับ SME โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ เพื่อที่จะนำไปลงทุนในการปรับปรุงร้านนวดแผนไทยและเปิดสาขาใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังวงเงินที่จะได้ประมาณ 50,000-100,000 บาท นอกจากสินเชื่อที่อยากจะได้แล้วยังมองว่าการมางานนี้ก็จะสามารถเลือกหาสินเชื่อที่เหมาะกับกิจการของตัวเองได้ และคำแนะนำในการหาสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ
ขณะที่นางพิสมัย ชาวโคราชที่มาเดินภายในงาน บอกว่า วันนี้ที่มาร่วมงานก็เพื่อที่จะมองหาสินเชื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากทุกวันใช้ชีวิตลำบากจากปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสินเชื่อที่ตนมองเอาไว้มีอยู่ 2 ธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐและอีกอย่างตนเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้ว จากการที่เป็นธนาคารของรัฐนั้นก็ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกมั่นคงทางด้านการเงิน เช่น ตอนที่ประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบเรื่องการเงิน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือสินเชื่อจากทางธนาคาร ด้วยการรีไฟแนนซ์บ้าน ทำให้สามารถผ่านวิกฤตดังกล่าวมาได้