มวลน้ำจากสุโขทัย ทะลักเข้าพิจิตร น้ำยมล้นตลิ่ง ชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งขนย้ายสิ่งของ
วันที่ 8 กรกฎาคม สถานการณ์แม่น้ำยมที่ไหลผ่านตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก จุดแรกของจังหวัดพิจิตร ก่อนที่จะไหลไปสู่พื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
โดยตำบลรังนก อำเภอสามง่าม ขณะนี้มีมวลน้ำยมก้อนใหญ่จากพื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก ไหลบ่าลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แม่ยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร 4 อำเภอ มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มล้นขอบตลิ่งในพื้นที่ต่ำบางพื้นที่แล้ว ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายส่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง
นายจำปี สิงห์ลอ ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก ต้องเร่งนำผ้าอวนมาล้อมรอบบ่อปลาสวาย ที่ตัวเองเลี้ยงไว้ไม่ให้ปลาหลุดลอยไปกับกระแสน้ำที่มีระดับน้ำจะเพิ่มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนำ้นำ้มาเร็วกว่า ทุกปี และ น้ำมีจำนวนมาก
สำหรับสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม ในขณะนี้เป็นน้ำที่หลากมาจากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งไม่สามารถระบายเข้าทุ่งบางระกำโมเดล ในจังหวัดพิษณุโลก ได้เต็มที่ เนื่องจากชาวนาในพื้นที่บางระกำ อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบกับโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยมสู่แม่น้ำน่าน การระบายแม่น้ำยม ลงแม่น้ำน่าน เป็นไปได้ช้า เนื่องจากแม่น้ำน่าน เพิ่มระดับสูงขึ้นเช่นกัน และเขื่อนสิริกิติ์มีการเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้น เป็นวันละ 40-50 ล้าน ลูกบาตรเมตรจึงการพร่องน้ำเป็นไปได้ล่าช้า และล้นตลิ่งในบางจุด
ในขณะที่นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ออกประกาศเตือน ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มแม่น้ำยม ให้ เก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่าไว้บนที่สูงหรือที่ปลอดภัย โดยมวลน้ำก้อนใหญ่ดังกล่าวจะไหลผ่านจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคมนี้ พร้อมให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่