บุกแฟลตตำรวจภูธรพิจิตร รวบ ‘ส.ต.อ.’ วัย 30 เสพยาบ้า ยึดของกลาง 153 เม็ด
วันที่ 8 กรกฎาคม ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัชร์ ชวรกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สืบสวนภูธรจังหวัดพิจิตร และ พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผกก.สภ.เมืองพิจิตร ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุม สิบตำรวจเอก ปิยณัฐ หรือ เฟรน อายุ 30 ปี สังกัด ผบ.หมู่ป้องกันและปราบปราม สภ.สามง่าม ช่วยราชการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
ก่อนหน้านี้สืบทราบว่าสิบตำรวจเอกดังกล่าว มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(ยาบ้า) และมีพฤติกรรมเสพยาบ้า มาโดยตลอด อีกทั้งไม่ค่อยมาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งวันนี้เมื่อเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพิจิตร ได้เข้าตรวจค้น ที่แฟลตตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยพบสิบตำรวจเอกปิยณัฐ อยู่ภายในห้อง เจ้าหน้าที่ได้แสดงบัตร ปปส.จึงขอเข้าตรวจค้นภายในห้องพัก พบยาบ้าชนิดเม็ด จำนวน 153 เม็ด บรรจุถุงพลาสติกใสวางอยู่ บนโต๊ะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเสพ จึงได้ทำการตรวจยึดจับกุม พร้อมกับนำตัวมาตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง จึงได้แจ้งข้อกล่าวว่ามียาเสพติดให้โทษไว้ครอบครอง พร้อมกับนำตัวมาสอบสวนเพื่อขยายผล
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามียาบ้าไว้เพื่อเสพ ซึ่งได้รับยาบ้ามาจากกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ และนำมาไว้เพื่อเสพ บางครั้งก็จำหน่ายให้กลุ่มเสพยาบ้าด้วยกัน โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบตามลำดับขั้น และส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิจิตร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และคัดค้านการประกันตัวหวั่นยุ่งเกี่ยวผู้เกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้กวาดล้างผู้ค้า ผู้ขาย และผู้เสพให้หมดไปภายใน 3 เดือน นอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จะทำการปัดกวาดบ้านตนเองก่อนเพื่อให้บ้านสะอาดและปราศจากยาเสพติดตามลำดับต่อไป
