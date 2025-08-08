ทหารบีจีเอฟ ส่งแก๊งคอลกลับอีก 20 คน องค์กรช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ เผยยังมีที่ถูกทรมานอีก

ทหารบีจีเอฟ.ส่งชาวปากีสถาน และฟิลิปปินส์ 20 คน ทางองค์กรช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ เผยยังมีผู้เสียหายถูกทรมาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ทหารกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือ บีจีเอฟ.ร่วมกับตำรวจสภ.เมียวดี และตรวจคนเข้าเมืองจ.เมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามอ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้นำชาวฟิลิปปินส์ จำนวน 19 คน แบ่งเป็นชาย 10 คน หญิง 9 คน และเป็นชายชาวปากีสถาน 1 คน มอบให้กับผู้แทนสถานทูตฟิลิปปินส์ และสถานทูตปากีสถานไปรับมา โดยนำผ่านสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด และมาผ่านกระบวนการบันทึกประวัติ และสอบสวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ
นางสาวเจ กฤติญา ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กล่าวว่า กล่าวว่า เหยื่อที่ช่วยเหลือออกมาทางองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ประสานกับฝ่ายกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.มาตลอด ซึ่งทั้งหมดเป็นเหยื่อกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ได้ร้องเรียนมา และก่อนหน้านี้ได้ประสานงานกับทาง พันเอกหม่อง ส่วยวะ รองผู้บัญชาการทหารกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.ด้าน อ.พบพระ ในการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่มียังมีอยู่ในพื้นที่กะเหรี่ยงดีเคบีเอ. 3 จุดประมาณ 300 คน แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ขณะที่การช่วยเหลือจากทางไทยแผ่วลง โดยระยะหลังมีการส่งคนต่างชาติกลับมาผ่านทางประเทศไทยน้อยมาก จึงอยากจะวิงวอนให้รัฐไทยสนใจปัญหานี้มีมากขึ้น