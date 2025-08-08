นายกเบียร์ ยืนยันความพร้อม พื้นที่จัด Tomorrowland ก้าวสำคัญ ‘พัทยา’ เมืองจัดอีเวนต์ระดับโลก

นายกเมืองพัทยา เตรียมต้อนรับ Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลก ปลายปี 2569 เคาะพื้นที่ ‘เขาไม้แก้ว’ จัดงาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีกำหนดเริ่มงานครั้งแรกช่วงปลายปี พ.ศ.2569
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการให้เอกชนดำเนินการจัดงาน Tomorrowland ซึ่งถือเป็นเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าสถานที่จัดงานจะเป็น “วิสดอม วัลเลย์” ตำบลเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เมืองพัทยา เชื่อมต่อสะดวกกับมอเตอร์เวย์และโครงข่ายคมนาคมหลักของภาคตะวันออก
นายปรเมศวร์ระบุว่า แม้งานจะไม่ได้จัดบนชายหาดพัทยาอย่างที่เคยเป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ แต่เมืองพัทยาจะยังคงเป็นศูนย์กลางในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และบริการอื่นๆ
“รัฐบาลประเมินว่าในระยะเวลา 5 ปี จะสามารถสร้างรายได้จากงาน Tomorrowland ได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน ตลอดช่วงเวลาจัดงาน” นายกเมืองพัทยากล่าว
ในส่วนของการเตรียมความพร้อม เมืองพัทยาจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ความปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ โดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้พัทยาก้าวขึ้นเป็นเมืองจัดอีเวนต์ระดับโลกอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากภาคส่วนกลาง โดยเฉพาะเรื่องการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้จัดงานโดยตรง
นายปรเมศวร์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Tomorrowland จะช่วยสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่รายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ยังรวมถึงการจ้างงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย งานบริการ งานดูแลพื้นที่ และงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างในพื้นที่วิสดอม วัลเลย์ ให้พร้อมรองรับงานระดับโลก