รวบหนุ่มมาเลย์ หลอกสาวขึ้นห้อง ตั้งกล้องแอบถ่ายคลิปแบล็คเมล์ ข่มขู่รีดเงิน ผู้เสียหายเพียบ
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ต.อ.นัสพงษ์ โฆษิตสุริยะมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม. และ พ.ต.ท.ธงค์ โตอนันต์ สว.ตม. นำกำลังเข้าจับกุมนายทัค ซัน ชอง อายุ 24 ปี สัญชาติมาเลเซีย ได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีแอบถ่ายคลิปลับขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงไทยเพื่อนำไปข่มขู่เรียกเงิน
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีหญิงไทยผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ว่าถูกล่อลวงผ่านแอปพลิเคชัน WeChat โดยนายทัค แสดงตัวเป็นมิตรและนัดพบเพื่อร่วมหลับนอนในห้องพักคอนโดฯ ก่อนจะซ่อนกล้องถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์ แล้วนำมาข่มขู่เรียกเงิน หากไม่ยอมจ่าย จะนำคลิปไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ลามก
เจ้าหน้าที่ตำรวจและ ตม.ชลบุรี จึงวางแผนร่วมกันจับกุมผู้ต้องหารายนี้ พร้อมของกลาง อาทิ กล้องแอบถ่ายขนาดจิ๋ว 2 ตัว แฟลชไดรฟ์ เมมโมรีการ์ด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบในแฟลชไดรฟ์ พบคลิปลับจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2568 และพบว่ามีหญิงไทยตกเป็นเหยื่อหลายสิบราย บางรายยอมจ่ายเงินให้ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติการเดินทางพบว่า นายทัค ซัน ชอง เดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้ว 5 ครั้ง ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่ครั้งล่าสุดอยู่เกินกำหนดอนุญาต (Overstay) มานานกว่า 400 วัน
ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธและไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน แต่ยอมรับว่าทำคลิปลับเพื่อนำมาแบล็กเมลเหยื่อจริง และใช้คอนโดมิเนียมย่านจอมเทียนเป็นสถานที่ก่อเหตุ โดยใช้คีย์การ์ดที่ขโมยมาจากผู้อื่น ไม่ใช่ห้องพักของตนเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่คลิปไปยังเว็บไซต์ลับหรือเว็บมืดแล้วหรือไม่ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
