ลุยไซต์งานก่อสร้าง รง.จีน ไม่ผ่านประชาพิจารณ์ แนะชาวบ้านรวบรวมหลักฐาน ร้องเรียนหน่วยงานรับผิดชอบ

ตรวจสอบ รง.จีน ก่อสร้างไม่ผ่านประชาพิจารณ์ แนะชาวบ้านรวบรวมหลักฐาน ร้องเรียนหน่วยงานรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายครรชิต เหมะรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีนายทุนจีน เร่งดำเนินการก่อสร้างโรงงานของ บริษัท จิ่วเย่ว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยอ้างว่าจะสร้างโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และโรงงานผลิตกระเบื้องพื้นไวนิลในพื้นที่ 72 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แต่ในข้อเท็จจริงโรงงานดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านประชาพิจารณ์แต่อย่างใด โดยมีนายดำรงค์เดช พรงาม แกนนำชาวบ้านหมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านมาช่วยกันชี้แจงในข้อเท็จจริง
นายดำรงค์เดช กล่าวว่า การลงพื้นที่ของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านได้ร้องเรียนให้มาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตนจึงได้ชี้แจงไปว่าการสร้างโรงงานดังกล่าวยังไม่ผ่านประชาพิจารณ์ แม้กระทั่งทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองได้สั่งระงับการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ยังก่อสร้างทุกวัน ทำให้ชาวบ้านเกรงกลัวว่าหากโรงงานสร้างเสร็จ และมีการเปิดใช้โรงงาน จะเกิดผลกระทบกับประชาชน
นายดำรงค์เดชกล่าวอีกว่า เนื่องจากเจ้าของโรงงานดังกล่าว เป็นเจ้าของเดียวกันกับโรงงานในพื้นที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และได้ก่อปัญหาให้กับชาวบ้าน เพราะเป็นโรงงานหล่อหลอมโลหะ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเกี่ยวการปล่อยมลพิษสู่อากาศ เพราะมีกลิ่นฉุน มีชาวบ้านเจ็บป่วย จากสารพิษที่ปล่อยออกมาหลายราย ชาวบ้านจึงกลัวผลกระทบจะเกิดขึ้นกับลูกหลานในพื้นที่ จึงได้คัดค้านการสร้างโรงงานดังกล่าว
“นายครรชิตจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง เพราะเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งจะได้นำเสนอในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง” นายดำรงค์เดชกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ชุดตรวจสุดซอย ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอีกหนึ่งได้มีการปล่อยน้ำเสีย ซึ่งเป็นสารเคมีลงคลองโตนด หมู่ 4 ต.บ่อกวางทอง เนื่องจากชาวบ้านได้มีการร้องเรียนว่า น้ำในคลองดังกล่าวมีกลิ่นเหม็น แสบจมูกมานานแล้วหลายเดือน จึงได้พยายามร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง