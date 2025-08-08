ออกหมายจับ ไอ้ด.มือปืนขาเป๋ ถล่มยิงกำนันเล้น ตร.เผยระดับพระกาฬขึ้นบัญชีอันดับ 1 ภาค 9 ค่าหัวหลักแสน

ออกหมายจับ ไอ้ด.มือปืนขาเป๋ ถล่มยิงกำนันเล้น ตร.เผยเป็นระดับพระกาฬขึ้นบัญชีอันดับ 1 ภาค 9 ค่าหัวหลักแสน
จากกรณีที่คนร้ายชายในชุดดำ สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าใช้อาวุธสงคราม M16 ยิงถล่มนายบัณฑิต รองพล หรือ กำนันเล้น อายุ 57 ปี กำนันตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด จนเสียชีวิต กระสุนเจาะประตูรถฝั่งคนขับพรุน 15 นัด ปลอกกระสุนขนาด 5.56 ตกกระจายเกลื่อน เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณหน้าบ้านของนายบัณฑิตในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่นายบัณฑิตเดินทางกลับจากงานเลี้ยงงานแต่งงาน และกำลังถอยรถรถยนต์กระบะ 2 ประตู ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ สีดำ เข้าจอดหน้าบ้าน โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเหตุการณ์ขณะคนร้ายลงมือก่อเหตุได้อย่างชัดเจน ซึ่งมานั่งซุ่มรออยู่ที่ข้างบ้านที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นอาคารตลาดร้าง เนื่องจากพบเก้าอี้พลาสติก 1 ตัว และมียากันยุงที่มีร่องรอยการจุดไปแล้วครึ่งหนึ่ง เมื่อนายบัณฑิตมาถึงก็ได้วิ่งไปก่อเหตุ แล้ววิ่งหลบหนีไปทันทีต่อหน้ากล้องวงจรปิด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ส.ค. พล.ต.ต.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการสืบสวนสอบสวนติดตามสดี ล่าสุดวันนี้(8ส.ค.68) ศาลได้อนุมัติหมายจับคนร้ายผู้ก่อเหตุแล้ว จำนวน 1 ราย เป็นผู้ก่อเหตุยิงกำนันเล้น ในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน , มีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และ พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามล่าตัวอย่างกระชั้นชิด โดยจากการแกะรอยติดตามได้พบรถมอเตอร์ไซค์คันที่คนร้านใช้ก่อเหตุ รวมทั้งรวมรวมพยานหลักฐานที่ค่อนข้างแน่ชัด การติดตามกล้องวงจรปิด จึงมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับในวันนี้
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตามไล่ล่าเพื่อเอาตัวคนร้ายที่กำลังอยู่ระหว่างหลบหนีมาดำเนินคดีให้ได้ และพบเบาะแสการหลบหนี เจอรถ เจอร่องรอยการหนีเข้าไปหลบพักตามที่ต่างๆ ยืนยันว่ามีความคืบหน้าในการแกะรอยติดตามไล่ล่าอยู่ และต้องตามให้เจอ จับตัวให้ได้ ส่วนปมสาเหตุการสังหารมีความบ่งชัดขึ้นในเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับคนร้ายรายนี้
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเฉพาะหลักฐานจากการไล่ติดตามกล้องวงจรปิด โดยพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยยอดเข้าของคดี ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดตรัง และศาลจังหวัดตรัง ได้อนุมัติหมายจับ นายธวัชชัย บัวปลื้ม อายุ 33 ปี ที่ จ.374/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
รายงานข่าวแจ้งว่า จากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนที่ทางตำรวจได้มานั้น พบประเด็นสำคัญพบว่ากำนันเล้นรู้จับกันกับนายธวัชชัยมาก่อน โดยก่อนหน้านี้กำนันเล้นเคยให้การช่วยเหลือดูแล และนำนายธวัชชัย ที่ป่วยเป็นโปลิโอขาทั้ง 2 ข้างไปรักษา แต่มาช่วงหลังมีปัญหาขัดแย้งกัน ถึงขนาดกำเน้นเล้นและครอบครัวถูกข่มขู่ฆ่า โดยช่วง 2 สัปดาห์ก่อนกิดเหตุมีบุคคลพยายามแจ้งเตือนไปยังกำนันเล้นว่าถูกปองร้ายเอาชีวิต ให้ระวังตัว แต่เจ้าตัวคิดว่าคนร้ายคงไม่กล้าลงมือ กระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าว โดยจากการข่าวล่าสุดพบว่า นายธวัชชัย กำลังอยู่ระหว่างหลบหนีออกนอกพื้นที่ เข้ากบดานในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ในพื้นที่ รวมทั้งตำรวจภูธรภาค 9 กองปราบปราม กำลังออกติดตามไล่ล่าอย่างเข้มข้นกระชั้นชิด
สำหรับนายธวัชชัย มีชื่อเล่นว่า ดอ หรือ ชาวบ้านเรียก ไอ้ด. มีหมายจับติดตัว อยู่แล้ว 3 หมาย ในคดี 1.พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีในพื้นที่สภ.ห้วยยอด เมื่อปี2561 2.คดียาเสพติด พื้นที่สภ.ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ เมื่อปี 2564 และ 3.คดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พื้นสภ.รัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อปี 2559 รวมหมายจับที่ออกล่าสุดในคดีสังหารกำนันเล้นอีก 1 คดี รวมเป็นหมายจับ 4 หมาย นอกจากนี้ยังพบข้อมูลมีประวัติถูกประกาศเป็นมือปืนรับจ้างในบัญชีตำรวจภูธรภาค 9 ในลำดับที่ 1 และในบัญชีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ปี2568 ลำดับที่ 190 มีค่าหัวสูงถึง 100,000 บาท