ผู้อพยพทยอยกลับบ้าน ส่วน 2 ตำบลใกล้แนวเขตของ อ.พนมดงรัก รอประเมินสถานการณ์อีก 1-2 วัน

ผู้อพยพทยอยกลับ บ้าน พร้อมจะอพยพออกทันที หากปะทะอีก ขณะที่ 2 ตำบลใกล้แนวเขตของ อ.พนมดงรัก ทางการยังไม่อนุญาตให้กลับ ให้อยู่รอประเมินสถานการณ์ก่อน 1-2 วัน
สุรินทร์-วันที่ 8 สิงหาคม ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ ทยอยขนข้าวของขึ้นรถกลับเข้าบ้านพื้นที่ชายแดน แม้ยังไม่มั่นใจว่า ทางกัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงในการประชุม GBC ตามข้อสรุป 13 ข้อหลัก การหยุดยิงเพื่อรักษาสันติภาพของทั้งสองประเทศ หรือไม่ก็ตาม
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้าพื้นที่มา จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ห่างจากจุดปะทะ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะ มีเข้ามาบ้างแต่ไม่มากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่กับบ้านญาตินอกศูนย์พักพิง ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ศูนย์พักพิงขณะนี้ ทางการยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ยังคงอยู่ต่อที่ศูนย์พักพิง และอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะต.บักได และ ต.ตาเมียง พื้นที่ อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ คาดว่าอีก 1-2 วัน หากเหตุการณ์คงที่มีความปลอดภัยก็จะอนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่ได้
ด้านชาวบ้านบอกว่า ดีใจที่ได้กลับเข้าบ้าน เพราะอพยพออกไปตั้งแต่วันแรก (24 กรกฎาคม 2568)ที่มีการปะทะกัน อยากกลับมาดูแลบ้านและสัตว์เลี้ยง ถึงแม้จะไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ก็ตาม และก็พร้อมที่จะอพยพออกทันทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพราะมีประสบการณ์ในการอพยพแล้วหลายครั้ง จึงไม่กังวล และมั่นใจไปศักยภาพของทหารที่ดูแลพื้นที่ กังวลแต่ฝั่งกัมพูชาที่จะไม่ทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ และไม่เคยเชื่อในคำพูดของฝั่งกัมพูชา พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เขมรยิงปืนใหญ่เข้ามาวันแรก ว่า วันนั้นทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจภายในโรงเรียน พอได้ยินเสียงปืนใหญ่ที่ยิงเข้ามา เด็กนักเรียนวิ่งชนกันอลหม่านด้วยความตกใจ จากนั้นก็ได้เก็บข้าวของที่บ้านขึ้นรถออกไปจากพื้นที่ไปอยู่ที่บ้านญาติ ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพไม่ได้เพราะเด็กๆเยอะ และพอไปได้สักพักลูกปืนใหญ่ก็ตกลงมาที่โรงพยาบาลพนมดงรัก เลย