รวบ 17 เขมรหิ้วลูกหอบหลาน ลอบเข้าไทย อ้างหลงเชื่อ ฮุนเซน ตอนนี้อดอยาก-ไม่มีงานทำ

รวบ 2 ครอบครัวใหญ่ชาวกัมพูชา ลอบเข้าไทยผิดกฎหมาย จ่ายค่าหัวคนละ 3,500 บาท หวังหางานทำที่โรงเกลือเลี้ยงชีพ อ้างหลงเชื่อ ฮุนเซน ชี้ตอนนี้คนเขมรไม่มีงานทำ-อดอยาก-ของแพง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ ชปข.กองกำลังบูรพา, ฉก.อรัญประเทศ, ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย ทพ.ที่ 1204) เเละ นฝด.11 ได้ร่วมกันเข้าจับกุมชาวเขมร 2 ครอบครัว จำนวน 17 คน มีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วยขณะกำลังเดินเท้ามาจากไร่อ้อยแนวชายแดน มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่สวนปาล์ม ในเขตหมู่บ้านผ่านศึก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย แต่ละคนต้องจ่ายค่านำพาให้กับชาวเขมรด้วยกัน คนละ 3,500 บาท ยกเว้นเด็ก เพื่อลักลอบข้ามแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
แรงงานทั้งหมดให้การตรงกันว่า สาเหตุที่ต้องยอมเสียค่านำพาในราคาแพง และต้องเสี่ยงชีวิต ลักลอบเข้ามา เพราะว่าอยู่ในกัมพูชาไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ที่ต้องเดินทางออกไปจากประเทศไทย เพราะหลงเชื่อ ฮุนเซน และตอนนี้ชาวเขมรเริ่มอดอยาก ไม่มีเงินซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิต ที่ราคาแพงกว่าในประเทศไทยมาก พวกตนหวังว่าจะหางานทำในตลาดโรงเกลือเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัว ชาวกัมพูชาทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติม และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป