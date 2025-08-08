จับคาด่านตรวจ หญิงวัย 64 ขนยาบ้า 3 หมื่นเม็ด จากเมียนมาเข้าไทย อ้างเพื่อนฝากให้ถือผ่านด่าน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ตรวจคนเข้าเมืองจ.ตาก ตำรวจสภ.แม่สอด ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด และตำรวจกองร้อยตชด.346 อ.แม่สอดกำลังปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านพรมแดนทางบกถาวรแม่สอด เมียวดี เชิงสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นั้น ได้ทำการคัดกรองบุคคล และสัมภาระตรวจพบลังพัสดุต้องสงสัยจึงได้ทำการตรวจสอบสัมภาระ และตัวบุคคลชื่อ น.ส.พรทิพย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ชาว อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และพบตรวจพบยาเสพติดประเภทที่ 1(สารแอมเฟตามีน) ตัวอักษร WY จำนวน 3 ก้อน (ก้อนละ 5 มัด มัดละ 2,000 เม็ด รวมประมาณ 30,000 เม็ด) และ ยาไอซ์ จำนวน 1.061 กิโลกรัม (ถุงชายี่ห้อ GUANYINWANG สีเขียว) อยู่ในกระเป๋าสะพาย สีน้ำตาล จึงทำการควบคุมตัวไว้ พร้อมของกลางทั้งหมด
จากการสอบวน น.ส.พรทิพย์ ให้การว่า เดินทางมาจากสถานีหมอชิต จ.กรุงเทพฯ โดยรถโดยสาร มาถึง อ.แม่สอด จ.ตากในห้วงเช้าวันเดียวกันนี้ และได้ข้ามแดนไปฝั่งเมียนมาโดยใช้ Border Pass ผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 1 พร้อมกับเพื่อน 1 ราย (ชื่อนาง เก๋ สัญชาติไทย เพศหญิง ลักษณะอ้วน สวมเสื้อสีน้ำเงิน กางเกงช้าง) หลังจากนั้นได้ไปเที่ยวตามศาสนสถาน และสำนักสงฆ์ ในพื้นที่ จ.เมียวดี เพื่อทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ระหว่างเดินทางกลับเมื่อถึงอาคารสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 1(ฝั่งไทย) เพื่อนผู้หญิงที่เดินทางมาด้วยกันได้ฝากกระเป๋าสีน้ำตาล(ที่บรรจุสารเสพติด) ไว้ให้กับ น.ส.พรทิพย์ฯ ในการผ่านด่าน โดยไม่ทราบว่าในกระเป๋ามียาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่า ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย และสามารถให้การต่อศาลยุติธรรมได้
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ในระหว่างการตรวจค้นนั้น นางสาวทิพย์มีพิรุธ ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าสีน้ำตาลนั้น นางพรทิพย์ไม่ยอมให้ตรวจค้น ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัย และขอตรวจดูจนพบยาเสพติด
นายธนเสฏฐ์ พรพิชัยดำรงค์ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรแม่สอด กล่าวว่า ผลพวงจากนโยบายของกรมศุลกากร และนโยบายรัฐบาล ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นจับกุม ผู้ต้องหาเป็นหญิงสูงวัย ได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด เมียวดี พร้อมยาเสพติดดังกล่าวได้ ขณะนี้ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่ด่านศุลกากรแม่สอด แต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ