คอตก! หนุ่มใช้รถสวมทะเบียนปลอมนาน 5 ปี ไม่รอด ตร.สกัดจับคาถนน ซ้ำต่อภาษีประจำปีผ่านเฟซบุ๊ก 

คอตก! หนุ่มใช้รถสวมทะเบียนนาน 5 ปี ไม่รอด ตร.สกัดจับคาถนน ซ้ำต่อภาษีประจำปีผ่านเฟซบุ๊ก
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(อยุธยา) ได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจทางหลวงอยุธยา ขณะที่กำลังออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพการจราจร ป้องกันเหตุอาชญากรรม บนถนนทางหลวงหมายเลข347 สาย ปทุมธานี-บางปะหัน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 34-35 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
พบรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 2 กร 9528 กรุงเทพมหานคร ขับผ่าน ลักษณะผิดสังเกต จึงตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผ่าน ฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก พบว่าข้อมูลทะเบียนไม่ตรงกับรถยนต์คันดังกล่าว จึงได้ขับติดตามไป
เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดตรวจสอบ มี นายพิพัฒน์ อายุ 41 ปี ชาว จังหวัดอุทัยธานี เป็นคนขับรถ ตรวจพบมีใบขับขี่ถูกต้อง และมีแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี (วันหมดอายุ 15 ก.ค. 2569) ติดหน้ากระจกซ้าย รวมถึงป้ายทะเบียนหมายเลขเดียวกันทั้งด้านหน้าและหลังรถ
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าทะเบียนจริงของรถคือ 2 กฒ 2065 กรุงเทพมหานคร เป็นของบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง มีผู้ครอบครองเป็นหญิง ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดอยู่ที่รถ เป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอม ไม่มีตัวอักษร “ขส.” ด้านหลัง และป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีก็เป็นของปลอม
สอบถามนายพิพัฒน์ บอกว่า ซื้อรถคันนี้พร้อมป้ายทะเบียนปลอมตั้งแต่ปี 2563 ผ่านเฟซบุ๊ก ราคา 150,000 บาท ใช้ขับมานานกว่า 5 ปี รวมถึงต่อภาษีประจำปี ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในราคา 1,200 บาท โดยรู้ดีว่าเป็นเอกสารราชการปลอม แต่ก็ยังใช้ต่อเนื่องจนมาถูกจับ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหา “ปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอม” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป