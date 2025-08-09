8คืนติด! ปราจีนเจอฝูงโดรนปริศนาบินสอดแนม8ลำ ผู้ว่าฯเผยไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ไทย
เวลา 0.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจ-จุดสกัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ริมถนนสาย 3077 (ปราจีนบุรี – เขาใหญ่) ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี ยังพบฝูงโดรน รวม 4 ลำ บินสำรวจบินสอดแนม เหนือน่านฟ้ามหาวิทยาลัยดัง และ บินวนไป –มา รอบที่ตั้งหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลราบยานเกราะสมบูรณ์แบบแห่งแรกของกองทัพบก ต่อเนื่องเป็นคืนที่ 8 บินสอดแนมท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายห้ามบินโดรน และจุดตรวจจุดสกัดของตำรวจ
พร้อมกันนี้ ที่ริมถนนสายสุวรรณศรตัดใหม่ (ปราจีนบุรี –ประจันตคาม) หรือ ถนนสาย 33 (ตัดใหม่) สะพานบ้านหนองทะเล หมู่ 5 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิกกองรักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี 5 – 6 คนยังเฝ้าระวังฝูงโดรนบินสอดแนมตลอดเส้นทางคมนาคม พบฝูงโดรน รวม 4 ลำ บินสำรวจในระดับความสูงระหว่าง 30 -40 เมตร เช่นกัน คาดว่า เป็นฝ่ายตรงข้ามกับไทยที่จะบันทึกภาพถ่ายทำข้อมูลลับ”แมปปิ้งโดรน”เก็บพิกัดแผนที่ทางทหารเพื่อทำสงครามกับไทยครั้งต่อไป
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้พูดคุยกับทางทหารยังไม่มีหน่วยงานใดที่ออกมาแจ้งเป็นเจ้าของโดรนบินเพื่อภารกิจ ซึ่งประกาศการห้ามบินโดรนไม่มีการยกเว้นในทุกกรณี ยังอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มีประชุมพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งทหาร ตำรวจ ปกครอง ปภ. ตรวจสอบ และลงพื้นที่ ใช้เครื่องดักจับโดรน แต่อุปสรรคตอนนี้ทาง จ.ปราจีนบุรียังไม่มีเครื่องระบบต่อต้านโดรน (Anti-Drone System) ทางผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรีกำลังหาแนวทางต่อไป นายวีระพันธ์กล่าวในที่สุด