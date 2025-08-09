พิจิตร แม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วม 10 หมู่บ้าน เสียหายแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิจิตร สถานการณ์แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ประกอบไปด้วยอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล โดยมวลน้ำยมมาจากพื้นที่ตอนบนในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ไหลบ่าลงมาพื้นที่ตอนล่างในจังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ระดับแม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นรวดเร็ว
โดยที่สถานีวัดน้ำ Y- 17 หน้าที่ว่าการอำเภอสามง่าม ระดับน้ำอยู่ที่ 5.22 เมตร ระดับตลิ่ง 6.76 เมตร ส่งผลให้มวลน้ำยมเอ่อล้นตลิ่งในบางจุด ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลรังนก อำเภอสามง่าม โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านรังนก หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้ผอม หมู่ 4 บ้านเกาะสาลิกา หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง และหมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมใต้ถุนบ้านแล้วเกือบ 100 หลังคาเรือนเฉลี่ย 50- 100 เซนติเมตร
โดยประชาชนต้องขนย้ายนำทรัพย์สินขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้าน และนำเรือออกมาพายสัญจรไปมาเข้าออกหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเกาะสิกา 7 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องขนย้ายทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถไถนา เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ มาไว้ริมถนนโดยสร้างเพิงพักชั่วคราว ริมถนนสายบ้านรังนก-บ้านใหม่ พร้อมทั้งจัดเวรยามเฝ้าทรัพย์สินในช่วงกลางวัน-กลางคืน ตลอดเวลาตลอดจนติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินของ อบต.รังนก มาติดตั้งให้ความปลอดภัยด้วย
ด้าน นายฉัตรชัย (สงวนนามสกุล) ชาวบ้านหมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง กล่าวว่า ตอนนี้น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นไม่แรงวันละ 2-3 ซม. แต่บริเวณหมู่ 11 ตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นที่ต่ำ ตอนนี้ชาวบ้านในบริเวณนี้ก็เริ่มใช้เรือพายไปมากันหมดแล้ว ซึ่งตอนนี้น้ำก็เริ่มท่วมมาประมาณ 10 หมู่บ้านก็จะมีหลายหมู่ แต่ก็ถือว่ายังท่วมไม่เยอะ หมู่ละไม่เกิน 30 หลัง ชาวบ้านตอนนี้ใช้เรือกันหมดแล้ว
นางพิม (สงวนนามสกุล) ชาวบ้านเกาะสาลิกา หมู่ที่ 4 ต.รังนก นำลูกอ่อนขึ้นมาปลูกเพิงพักชั่วคราวริมถนน เล่าให้ฟังว่า แม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดๆ ชาวบ้านก็เลยต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นมา และนำรถมาจอดไว้บนถนน ซึ่งหมู่บ้านนี้มีน้ำท่วมสูงอยู่ 7 ครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านขนของมาไว้บนถนนกันหมดแล้ว ในช่วงกลางวันเด็กๆร้อนต้องเอามานอนข้างบนถนนชั่วคราวด้วย พอกลางคืนก็กลับเข้าไปนอนในบ้านชั้นสองกัน ส่วนทรัพย์สินต่างๆก็ยังอยู่บนถนน เปลี่ยนเวรกันมาคอยดู และตอนกลางคืน อบต.รังนก ก็เอาไฟฉุกเฉินมาติดให้สัญญาณเพื่อความปลอดภัย
สำหรับแนวโน้มระดับแม่น้ำยม ในจังหวัดพิจิตร จะคงยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ประกอบกับน้ำเหนือยังไหลมาต่อเนื่อง และน้ำป่าจากจังหวัดกำแพงเพชร ไหลบ่ามาตามลำคลองสาขาสมทบเข้ามาต่อเนื่อง อีกทั้งฝนยังตกชุกเพิ่มขึ้นในระยะนี้