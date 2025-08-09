เก๋ง ข้ามเลนประสานงา รถทัวร์สายกรุงเทพ-โขงเจียม คนขับถูกอัดก๊อบปี้ ดับคาที่

เก๋ง ข้ามเลนพุ่งประสานงารถทัวร์สายกรุงเทพ-โขงเจียม คนขับถูกอัดก๊อบปี้ ดับคาที่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ
” รายงานอุบัติรถเก๋งชนรถทัวร์มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
วันที่9สิงหาคม 2568 เวลารับเเจ้ง 05:15น. รับแจ้งจากศูนย์ 191อำนาจเจริญ เกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง ชนกับรถทัวร์ ถนน 2210 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ(โค้งวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน)
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ชาย1 ราย คนขับรถเก๋ง ชื่อนายสุนันท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ53ปี ชาว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ รถเก๋งฮอนด้าแจ๊ส สีเทา ทะเบียนกพ1807อุบลราชธานี
รถบัสมีผู้โดยสาร 27 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ ทะเบียน 15-6347กทม. สายกรุงเทพ-โขงเจียม
พื้นที่รับผิดชอบ สภ.หัวตะพาน ร้อยเวร : ร.ต.อ.กันติกา สีหะวงษ์
ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้น ตามรายงานระบุว่า รถเก๋งข้ามเลนมาประสานงารถทัวร์ ทำให้รถทัวร์ตกลงข้างทาง