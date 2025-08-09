ส.โรงแรมหาดใหญ่ หวั่นเหตุชายคลั่งเผาชาวมาเลย์ กระทบเที่ยวชายแดนใต้ วอนรบ.สร้างความเชื่อมั่นด่วน
จากกรณีเกิดเหตุชายไทย จุดไฟเผานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่กำลังเดินบนถนน 2 คน จนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับผู้ก่อเหตุได้ทันที จนข่าวโซเซียลแพร่สะพัดไปทั่วโลก สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยว หวั่นจะเกิดซ้ำรอยกับเหตุการณ์กับนักท่องเที่ยวจีน จึงสงผลกระทบจนถึงปัจจุบัน
วันที่ 9 ส.ค. ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา กล่าวว่า เป็นห่วงกรณีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 2 คน โดนชายไทยคลั่ง จุดไฟเผาหน้าห้างดังใจกลางกรุงเทพ ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันและไม่เคยโกรธกัน เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 กลายเป็นข่าวใหญ่ในมาเลเซียแล้ว อาจมีผลกระทบกับจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียของไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร.สิทธิพงษ์กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรปล่อยเรื่องนี้ผ่านให้เงียบๆ หน่วยงานด้านความมั่นคงและท่องเที่ยวควร ออกมาบอกอะไรกับนักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สรุปเหตุการณ์และความคืบหน้า มีวิธีการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไร และควรบอกกล่าวว่ามาเที่ยวประเทศไทยยังมีความปลอดภัยด้วยมาตรการต่างๆ
“หากปล่อยผ่านไปมีความกังวลว่าอาจซ้ำรอยนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปแล้ว เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการมาเที่ยวเมืองไทย และที่สำคัญ ไม่ควรปล่อยให้เป็นข่าวด้านลบที่นักท่องเที่ยวรับด้านเดียว รีบสร้างความเชื่อมั่นด่วน ก่อนที่จะสายไปแล้วค่อยทำ จะเข้าตำราวัวหายแล้วล้อมคอก เมื่อเห็นว่าจะเกิดแล้วเราควรรีบแก้ ป้องกันทันที เพราะขณะนี้เราพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นหลักแล้ว”ดร.สิทธิพงษ์กล่าว