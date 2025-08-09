รถ 6 ล้อจอดตีเส้นจราจร ถูกกระบะปาดหน้า เสียหลักตกคูน้ำ ดับ 1 เจ็บ 3
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.พัชร์ธนพล รัชตาธารากาญจน์ สว.สอบสวนสภ.คลองห้า ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกหกล้อเสียหลักพลิกคว่ำตกคูน้ำ ที่เกิดเหตุข้างร้านครัวปลายสวนอาหารป่า ถนนบางขัน-หนองเสือคลองหก ม.11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รถกู้ชีพรพ.คลองหลวง
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ด้านหลังมีคอกเหล็ก บรรทุกอุปกรณ์ตีเส้นจราจรเต็มคัน เสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปอยู่ภายในคูน้ำ สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า ภายในห้องโดยสารพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนายสายธาร (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี นอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย ทราบชื่อเพียง น.ส.ปาณิสรา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี แฟนผู้ขับขี่ นายบุญหลาก (สงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี ถูกนำส่งรพ.คลองหลวง
สอบถามนายองอาจ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ผู้ขับขี่ให้การว่า ขณะเกิดเหตุตนเองพร้อมคนงานรวม 6 คนกำลังจะไปตีเส้นการจราจรที่ย่านคลองเก้า อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้จอดรถซื้อไม้กวาดและกำลังเคลื่อนตัวออกจากข้างทาง ได้มีรถยนต์กระบะสีขาวมีคนนั่งท้ายขับรถปาดหน้าจนชนเข้าที่กันชนหน้ารถตนเอง จนรถเกิดเสียการควบคุมจนตัวรถพุ่งตกคูน้ำข้างทางจนล้อชี้ฟ้า ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยที่กลางถนนยังมีเศษซากไฟเลี้ยวของรถยนต์กระบะตกอยู่
ทางด้าน พ.ต.ท.พัชร์ธนพล รัชตาธารากาญจน์ สว.สอบสวนสภ.คลองห้า ได้มาตรวจสอบที่เกิดเกิดพร้อมเหตุบันทึกภาพเป็นหลักฐาน สอบปากคำผู้ขับขี่รถยนต์ และจะได้ตรวจกล้องวงจรปิดหารถยนต์คู่กรณีเพื่อตามผู้ขับขี่มาสอบปากคำ พร้อมให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิตส่งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรอญาติรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
