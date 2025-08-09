หนุ่มโพสต์แชร์ มอง พ่อหัวร้อนด่าหยาบ-ตบหน้าลูกตัวเอง กลางโรงเรียนดัง กลับถูกท้าทายบุกต่อย

หนุ่มโพสต์แชร์ แค่มองพฤติกรรม พ่อหัวร้อนด่าหยาบ-ตบหน้าลูกตัวเอง กลางโรงเรียนดัง กลับถูกท้าทายบุกต่อย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อว่า “วีรวิชญ์ เจริญฤทธิ์ทวีโชค” ได้โพสต์คลิป เหตุทะเลาะวิวาท ของผู้ปกครองซึ่งกำลังไปรอรับลูก จนถึงขั้นชกต่อย ต่อนักเรียนจำนวนมาก ที่เดินผ่านไปผ่านมา ก่อนจะมี รปภ.ของโรงเรียน และ ผู้ปกครองคนอื่นๆเข้ามาห้าม
นอกจากนี้ผู้โพสต์ยังได้ระบุข้อความ “สวัสดีครับวันนี้จะขอความช่วยเหลือให้เด็กคนนึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยครับ เรื่องมีอยู่ว่าวันที่ 6 ช่วงเวลาประมาณ 18.20 น. ผมได้เดินทางไปรับลูกชายที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็นั่งรอลูกมาตามปกติไม่ได้สนใจอะไรแต่ได้ยินเสียงพ่อของเด็กอีกคน(@อยู่ห่างจากผมนิดเดียว)ตะคอกด่าลูกตนเองว่า มึงไปไหนมาไอ้เ-ี้ยกูมารอตั้งนาน ไอ้สั-ว์ หลังจากนั้นได้ตบหน้าน้องอย่างแรงจนหน้าหัน ผมจึงได้หันไปมองและสงสัยว่าเด็กตัวนิดเดียวทำไมถึงได้ทำอย่างนี้ทั้งที่เป็นที่โรงเรียนด้วย
หลังจากนั้นพ่อขอของเด็กคนนั้น ได้ถอยรถออกและหันมาด่าผมว่ามึงมองเ-ี้ยอะไร ผมจึงตอบกลับไปว่า ทำไมตบเด็กแบบนั้นอ่ะ พ่อของเด็ก จึงได้ตอบกลับว่าลูกกูกูจะทำอะไรก็ได้มึงจะทำไมและ จอดรถและมากระชากคอผมและถามว่าเอาเปล่า ผมจึงตอบว่าได้หลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิป
ตัวผมไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรแต่แค่เป็นห่วงเด็กว่าขนาดอยู่ในที่สาธาณะยังโดนขนาดนี้ถ้าเป็นที่ๆไม่มีคนอื่น อยู่จะโดนขนาดไหน ฝากทีครับ ปล.หากมีหน่วยงานที่เกียวข้องต้องการคลิปตั้งแต่ เริ่มตบลูกผมยินดีไปขอเพิ่มเติมจากทางโรงเรียนให้ ครับพอดีวันนั้นมีธุระเลยไม่ได้รอให้ครูตัดคลิปให้ครับ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของโพสต์รายนี้ ทราบชื่อว่า นายวีรวิชญ์ เจริญฤทธิ์ทวีโชค อายุ 29 ปี หรือเปรม เจ้าของกิจการร่มเตียงชายหาดเมืองพัทยา และ เป็นบุคคลสวมใส่เสื้อกั๊กสีดำ ที่ปรากฏในคลิป
นายวีรวิชญ์ เปิดใจกับทีมข่าวว่า เมื่อช่วงของวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รอรับลูกที่โรงเรียนหนึ่งในอำเภอบางละมุง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างที่รอลูกเลิกเรียน เห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่ง เป็นเด็กผู้ชาย วิ่งถือแก้วมาหาพ่อที่จอดรถจักรยานยนต์รออยู่ จากนั้นผู้เป็นพ่อเกิดอาการหัวร้อน ตะโกนด่าลูกชายตัวเองด้วยคำหยาบคาย ประมาณว่า “เห้ย!! มึงไปไหนมา ไอ้เ-ี้ย !! กูรอมึงตั้งนานไอ้สั-ว์“
นายวีรวิชญ์ กล่าวต่อว่า ตนจึงหันไปมอง เพราะตอนนั้นคิดว่า ผู้ปกครองทำไมถึงพูดรุนแรงกับเด็กแบบนั้น ซึ่งในจังหวะที่กำลังหันไป เห็นผู้เป็นพ่อตบหน้าลูกชายตัวเองอย่างแรง โดยยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตบสั่งสอนแต่เป็นการตบอย่างรุนแรงมาก ซึ่งตอนนั้นเด็กชายดังกล่าว มีสีหน้ากลัว และ ยกมือไหว้ขอโทษผู้เป็นพ่อตลอดเวลา
นายวีรวิชญ์ กล่าวต่อว่า ระหว่างที่ตนเองหันไปมอง โดยยอมรับว่าเป็นการมองนานผิดปกติ เพราะตนเองรู้สึกสงสารเด็ก ผู้เป็นพ่อของเด็กชายดังกล่าว ได้หันมาตำหนิตนเอง ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายว่า “เห้ย! มึงมองเ-ี้ยอะไร” ตนเองจึงสวนกลับไปว่า “แล้วทำไมถึงตบเด็กแบบนั้น” แต่เค้าโดนพูดสวนกลับ “ก็มันลูกกู กูจะทำอะไรกับลูกกูก็ได้” จากนั้นก็มีการพูดจาท้าทายกัน จนฝ่ายคู่กรณีได้ถอดหมวกกันน็อก ส่วนตัวเองก็ถอดเสื้อกั๊ก แล้วก็เป็นไปตามที่ปรากฏในคลิป ก่อนจะมีผู้ปกครองที่เดินผ่านผ่านมารวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเข้ามาช่วยกันห้าม
นายวีรวิชญ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนเองกับผู้ปกครองรายดังกล่าวไม่ได้ต่อยกันแค่ครั้งเดียว ยังมีไปต่อยตรงถนนอีกหนึ่งรอบ ซึ่งไม่ได้อยู่ในมุมกล้อง ก่อนที่จะแยกย้าย เบื้องต้นตนเองไม่ได้แจ้งความ เพราะรู้ว่า ไปแจ้งความก็คงถูกข้อกล่าวหาทะเลาะวิวาทร่วม
“แต่ที่นำเรื่องราวมาโพสต์เพราะรู้สึกว่า การเป็นพ่อคนแม่คน ไม่ควรทำแบบนี้กับลูกตัวเอง ต่อหน้าคนเยอะๆ แถมยังผ่านมาทำร้ายคนอื่น และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่า ผู้ปกครองรายนี้ใช้พฤติกรรมที่รุนแรง กับเด็กมากเกินไปหรือไม่”นายวีรวิชญ์ กล่าว