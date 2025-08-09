ทลายรังแก๊งจีนเทา ใช้วิลล่าหรูเป็นฐาน ปล่อยเงินกู้ดอกโหด รวบ 26 ผู้ต้องหา ยึดของกลางเพียบ

ทลายรังแก๊งจีนเทา เปิดใช้วิลล่าหรูเป็นฐาน ปล่อยเงินกู้ดอกโหด รวบ 26 ผู้ต้องหา ยึดของกลางเพียบ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี นำกำลังตำรวจสืบสวนจังหวัด เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพูลวิลล่าหรู ย่านหาดจอมเทียน หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวจีนต้องสงสัยรวมตัวทำกิจกรรมผิดกฎหมาย
บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านหรู มูลค่าหลายสิบล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบนพื้นที่กว่า 90-100 ตารางวา มีรั้วรอบขอบชิดและติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบ้าน เจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมก่อนบุกเข้าตรวจสอบ พบชาวจีน 26 คน (ชาย 25 คน หญิง 1 คน) กำลังทำงานอยู่ภายในบ้าน โดยส่วนใหญ่เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักศึกษา ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และพบ 2 รายอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Overstay)
จากการตรวจค้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวจีนในต่างประเทศ ใช้อุปกรณ์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือในการดำเนินงาน โดยสามารถตรวจยึดของกลางได้ เป็นโน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือรวม 52 เครื่อง เอกสารบัญชีภาษาจีนเกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ 77 แผ่น และเงินสด 80,300 บาท
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต, เป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, และทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ส่วนผู้ต้องหา 2 รายที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องโอเวอร์สเตย์ ก่อนนำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย