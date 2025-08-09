ทัพกอทูเล อ้างยึดพื้นที่ส่งแก๊สเมียนมา-ไทยแล้ว 40 กม. หวั่นกระทบไทยหากสู้รบบานปลาย

ทัพกอทูเล อ้างยึดพื้นที่ส่งแก๊สเมียนมา-ไทย แล้ว 40 กม. หวั่นกระทบไทยหากสู้รบบานปลาย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกลุ่มต่อต้าน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง ตั้งแต่ชายแดนจังหวัดตาก ไปจนถึงชายแดนด้านจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และราชบุรี ยังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาด้านจังหวัดตาก ไปจนถึงเขตติดต่อด้านจังหวัดกาญจนบุรี
ฝ่ายชนกลุ่มน้อยสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ทหารเมียนมาได้หลายแห่ง เช่นที่ อ.พบพระ ฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู. ได้ยึดพื้นที่ของทหารเมียนมาไปหลายแห่งแล้ว ยังคงเหลืออีกจุดเดียวคือ ค่ายทีตาแหล่ อ.วาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้าม บ้านวาเล่ย์ใต้ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก. ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กม.ทหารฝ่ายกะเหรี่ยงยังคงพยายามที่เข้ายึดพื้นที่ของฝ่ายเมียนมาให้ได้ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนปฏิบัติการทางอากาศทิ้งระเบิดใส่ที่มั่นทหารเมียนมา แม้นว่า ฝ่ายเมียนมาพยายามส่งเครื่องบินYAK-130 จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิด บริเวณโดยรอบที่ตั้งฐานทีตาแหล่ เพื่อจัดการขั้นเด็ดขาดฝ่ายกะเหรี่ยงก็ตาม
แหล่งข่าวทหารกองทัพกอทูเล หรือ KTLA (KAW THOO LEI) ของ พลเอกซอเนอดาเมียะ บุตรชายนายพลโบเมียะ อดีตประธานาธิบดีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ที่ไปตั้งกองกำลังกอตูเล มานานร่วม 3 ปีแล้ว และกำลังเป็นที่น่าเกรงขามของกองทัพเมียนมา ซึ่งมีฐานบัญชาการในพื้นที่ตรงข้าม อ.พบพระ อ.อุ้มผาง จ.ตาก และลงไปถึงทางภาคใต้ของประเทศไทย แจ้งว่า ขณะนี้กองกำลังกอทูเล ได้ครอบครองพื้นที่เส้นทางการส่งท่อก๊าซธรรมชาติ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ไปซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัฐทหารของสภาบริหารทหารเมียนมา และนำมาส่งทางอ.ทองผาภูมิ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี นั้น ฝ่ายกองกำลังกอทูเลได้ครอบครองพื้นที่ส่วนนี้ไว้ทั้งหมดเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร นับจากชายแดนไทยลึกเข้าไปด้านในเมียนมา
แหล่งข่าวกอทูเล เปิดเผยว่า ฝ่ายกอทูเลกำลังมีการพิจารณาว่า จะดำเนินการอย่างไร เช่น อาจจะต้องปิดการส่งแก๊ส หรือ ทำลายเนื่องจากฝ่ายกองกำลังกอตูเล ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์กับส่วนนี้ เฉกเช่นชนกลุ่มน้อยบางฝ่าย
ขณะที่เห็นต่างว่า ฝ่ายทหารเมียนมาได้ผลประโยชน์ในการนำเงินจากโครงการนี้ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และมาเข่นฆ่าประชาชนของชาวกะเหรี่ยง
ทำให้เกิดความกังวลว่าเหตุการณ์นี้อาจจะกระทบไทยหากมีการทำระเบิด หรือปิดท่อส่งแก๊ส หลังการสู้รบในเมียนมาบานปลายหนัก
