พ่อค้าขายผลไม้ โมโห หนุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กินผลไม้แล้วไม่จ่ายเงิน คว้ามีดแทงเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 พ.ต.ท.สมประสงค์ ละใบสอาด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุ เมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 8 ส.ค.68 มีเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธมีด มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายชาวต่างชาติ เหตุเกิดบริเวณ ฟุตปาธหน้าคลินิกเวชกรรมป่าตอง ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุด้วย
หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตอง ทราบ พร้อมประสาน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจ สภ.ป่าตอง หน่วยกู้ชีพ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จุดป่าตอง รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อภายหลัง คือ นายออร์ซัน ฮิดาเยต โอกลู ออร์คาน อายุ 34 ปี สัญชาติอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) มีบาดแผลบริเวณท้องลำไส้ทะลัก เจ้าหน้าที่ได้นำตัว ส่ง รพ.ป่าตองเป็นการเร่งด่วน
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบชื่อผู้ก่อเหตุ คือ นายปัณ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี นั่งรออยู่บริเวณหน้าคลินิกที่เกิดเหตุ ให้การว่า ตนและแฟนสาวเป็นคนขายผลไม้อยู่หน้าร้าน เป็นรถสามล้อพ่วงข้าง นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว ได้มากินผลไม้และไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน 60 บาท จึงมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง นายปัณก่อเหตุจึงใช้อาวุธมีดแทงไปบริเวณท้องของนักท่องเที่ยว จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายปัณ ผู้ก่อเหตุมายัง สภ.ป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป