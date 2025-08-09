ลุยกวดขันหนัก บุกจับพ่อค้ายาสายปาร์ตี้ ชิ่งหนีทิ้งเมียโดนรวบพร้อมของกลาง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ. พระนครศรีอยุธยา นายภูวริน บุญภูพันธ์ตันติ ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอานนท์ ไชยชาติ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันสอบปากคำ นางสาวเมทินี (สงวนนามสกุล) หรือ หลิน อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาที่ถูก ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชปพ.ปค.จ.อย.) ชุดเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉก.บก.อส.จ.อย.) จับกุมได้พร้อมของกลาง ยาเค (คีตามีน) จำนวน 109 กรัม ยาอี จำนวน 297 เม็ด คอลลาเจนแฮปปี้วอเตอร์ ผสมยาอี จำนวน 31 ซอง ยาไฟว์ไฟว์ จำนวน 20 เม็ด บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 13 ชิ้น หัวบุหรี่ไฟฟ้าพ็อตเค จำนวน 97 หัว นอกจากนี้ยังตรวจยึดทรัพย์สิน เป็นเงินสดจำนวน 737,950 บาท และ ทองคำรูปพรรณมูลค่าประมาณ 500,000 บาท ชุมชนหัวแหลม ต.ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อไว้ตรวจสอบ
นายนิวัฒน์ กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ Re X-Ray ค้นหาผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ชุมชนหัวแหลม ต.ท่าวาสุกรี อ. พระนครศรีอยุธยา โดยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการมั่วสุมยาเสพติดแจ้งเบาะแสว่า บริเวณตึกแถวอาคารพาณิชย์สี่ชั้นด้านล่างเป็นร้านข้าวมันไก่ เป็นแหล่งมั่วสุม และลักลอบขายยาเสพติด ในรูปแบบของยาเสพติดที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนและสายปาร์ตี้ เช่น ยาเค ขนมยาอี คอลลาเจนยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีทำมาลอกเลียนแบบ มีส่วนผสมของยาอี บุหรี่ไฟฟ้า และหัวพ็อตเค
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวในทางลับ และเฝ้าติดตามพฤติการณ์ของชายหญิงเจ้าของอาคารพาณิชย์ดังกล่าว จนมั่นใจว่ามีพฤติกรรมลักลอบขายยาเสพติดสายปาร์ตี้ให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ตามที่ได้ที่รับเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงวางแผนล่อซื้อยาเคและหัวพ็อตเคจากนางสาวหลิน และเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านอาคารพาณิชย์ดังกล่าว พบนางสาวหลินยืนอยู่บนบ้านชั้น 4 เมื่อเจอเจ้าหน้าที่ แสดงท่าทางตกใจอย่างเห็นได้ชัด จากการตรวจค้นภายในห้องนอนและ ชั้นดาดฟ้า พบยาเสพติดสายปาร์ตี้ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆของห้องนอนและชั้นดาดฟ้าเป็นจำนวนมาก
จากการสอบถามนางสาวหลินได้ให้การรับสารภาพว่า แฟนหนุ่มของตนเองได้ลักลอบขายยาเสพติดสายปาร์ตี้มาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว โดยแฟนหนุ่มเป็นคนจัดหายาเสพติด เช่น ยาเค ยาอี หัวพ็อตเค คอลลาเจนแฮปปี้วอเตอร์ เอามาให้ตนแบ่งขายให้กับวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และลูกค้าที่ติดต่อสั่งซื้อผ่านทางแอพพลิเคชัน ส่วนแฟนของตนเองขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับตัวไม่อยู่บ้าน มีบางครั้งที่ตนเองไม่อยู่บ้านมีลูกค้ามาซื้อยาเสพติด จะให้ตนเป็นคนนำยาเสพติดขายให้กับลูกค้า
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจับกุม แม่ของ นางสาวหลิน ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และถามหาแฟน หนุ่มของ นางสาวหลิน ซึ่งไม่ยอมกลับมารับผิดชอบ ทิ้งให้ นางสาวหลิน ถูกดำเนินคดี โดยจะคอยดูแลเลี้ยงดูลูกชายให้เอง
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมของกลางพร้อมผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดี ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอีและแฮปปี้วอร์เตอร์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และ มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (คีตามีนและยาไฟว์ไฟว์และพ็อตเค) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และข้อกล่าวหาครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า