ระทึก ต่างชาติปีนระเบียงโรงแรมหรูพัทยา จนท.เกลี้ยกล่อม ประสานเบาะลมสนับสนุน จนเข้าประชิดตัวได้
วันนี้ (9 ส.ค.68) เกิดเหตุระทึกใจกลางเมืองพัทยา เมื่อมีชายชาวต่างชาติ คาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ปีนขึ้นไปยังระเบียงชั้น 16 ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา พร้อมท่าทีคล้ายจะกระโดดลงมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.พัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุ และเริ่มดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อป้องกันเหตุร้าย ซึ่งกินเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่ยังไม่เป็นผล
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงประสานขอรับการสนับสนุน เบาะลมความปลอดภัย จากหน่วยดับเพลิงเมืองพัทยา เพื่อเตรียมรองรับหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในบริเวณโดยรอบ และผู้ที่สัญจรไปมา ต่างหยุดยืนดูด้วยความเป็นห่วง ขณะเจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่ในการยุติเหตุการณ์โดยปลอดภัย
ผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมชาวจีนที่กำลังจะโดดตึกได้สำเร็จ โดยเข้าประชิดตัวดึงลงมาให้ความช่วยเหลือได้ พร้อมนำตัวไปสงบสติอารมณ์ ก่อนจะนำตัวไปสอบสวนหาสาเหตุต่อไป