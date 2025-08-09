ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว หลังปิดชั่วคราวจากเหตุปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำได้สั่งปิดทั้ง 2 โบราณสถาน เนื่องจากมีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา ในวันที่ 24 ก.ค.จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในตอนนั้น
ล่าสุดปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำได้ประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมแล้ว เนื่องจากสถานการณ์แนวชายแดนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และประชาชนได้ทยอยกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้แล้ว
น.ส.อ้อม โจมรัมย์ อายุ 28 ปี ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่า ตนไปทำงานอยู่ที่อื่นได้มีโอกาสกลับบ้านเกิด และแวะมาเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง เพราะไม่ได้แวะมานาน คิดถึงโบราณสถานของบุรีรัมย์
มารับรู้ว่าเขาปิดเมื่อไม่นานนี้เช่นเดียวกัน ส่วนตัวยอมรับว่าไม่เชื่อและไม่มั่นใจผู้นำประเทศกัมพูชา เพราะพูดกลับไปกลับมา จากอดีตที่เคยมองแบบผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ตอนนี้มองว่าเป็นคนไร้ค่าไปแล้ว
ด้านนายภาคภูมิ อยู่พูล หัวหน้าอุทยานพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์ตอนสู้รบกันนั้น เราไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น จึงปิดเพื่อป้องกันอันตรายต่อนักท่องเที่ยว พอประกาศเปิดในวันนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวชมทันที วันแรกยังไม่มีคนเข้ามามาก เพราะหลายคนไม่รู้ว่าจะมีการเปิดตอนไหน แต่หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมพนมรุ้งเหมือนเดิม เพื่อมาชมความมหัศจรรย์ของปราสาท และมาศึกษาประวัติความเป็นมาของเขาพนมรุ้งแห่งนี้
