ไฟไหม้บ่อบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานฉะเชิงเทรา จนท.คุมเพลิงวุ่น เร่งหาสาเหตุ-สำรวจค่าเสียหาย

ไฟไหม้บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานฉะเชิงเทรา จนท.คุมเพลิงวุ่น เร่งหาสาเหตุ-สำรวจค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม Fire & Rescue Thailand โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ไฟไหม้บ่อบำบัดน้ำปนเปื้อนน้ำมัน โรงงานที่ฉะเชิงเทรา
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุไฟไหม้บ่อน้ำมัน ภายในโรงงานแห่งหนึ่งพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ทีมดับเพลิง อบต.หัวสำโรง เทศบาลเทศบาลตำบลหัวสำโรง เทศบาลตำบลวังเย็น เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา อบต.แปลงยาว อบต.ลาดกระทิง ชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออก ระดมกำลังไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบเพลิงไหม้บ่อบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดโฟมบริเวณจุดที่ไหม้น้ำมันสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลา 12.45 น.
เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต ค่าเสียหายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ