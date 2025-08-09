รถโม่ปูน ชนกับ จยย. ดับ แล้วขับขี่หลบหนี อ้าง ไม่รู้ว่ามีคนตาย จึงขับไปต่อ
นครราชสีมา-เมื่อเวลา 14.10 น.ที่ผ่านมา วันที่ 9 สิงหาคม ร.ต.ท.เนติโรจน์ ปิยะภิรมย์ชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุรถโม่ปูน ชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดที่บริเวณถนนสายพิมาย ชุมพวง หมู่ 2 บ้านฉกาจ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมหน่วยกู้ภัยพันธุ์ศรีนคร และหน่วยกู้ชีพ 1669 โรงพยาบาลพิมาย โดยจุดเกิดเหตุ พบร่างของนายสัณธณัฐ อายุ 17 ปี นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นถนน และพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีดำ ล้มคว่ำห่างออกไปเล็กน้อย ด้านหน้ารถพังเสียหาย หน่วยกู้ชีพจึงรีบเข้าไปปฐมพยาบาล CPR เพื่อยื้อชีวิต แต่เนื่องจากอาการสาหัส เลือดออกหู ขาด้านซ้ายฉีก จึงรีบนำส่งนำส่งโรงพยาบาลพิมาย แต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถาม นางสมควร 62 ปี ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ กับจุดเกิดเหตุ บอกว่า กำลังเลี้ยงวัวอยู่ข้างทาง เห็นเหตุการณ์ว่ามีรถบรรทุกโม่ปูน เฉี่ยวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว แล้วขับหลบหนี เป็นรถโม่ปูน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดรถเอาไว้ได้ หลังจากขับหลบหนีห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 1 กิโลเมตร
ในขณะที่นายอำนาจ เทพกลาง อายุ 47 ปี เป็นคนขับรถโม่ปูน บอกว่า ตนกำลังขับรถมาจากไปส่งปูนที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา แล้วจะกลับมาบรรทุกปูนอีกรอบ แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ได้มีรถจักรยานยนต์ขับมาคนเดียวตามเส้นทาง แล้วจู่ๆ รถจักรยานยนต์ก็เซหักรถมาชนเข้ากับรถโม่ปูนของตนที่ด้านหน้าฝั่งคนขับ ซึ่งตนไม่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิต จึงขับรถไปต่อ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสกัดจับดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจสอบจุดเกิดและบันทึกภาพเอาไว้ พร้อมกับบอกให้คนขับรถโม่ปูน นำรถไปที่ สภ.พิมาย เพื่อตรวจพิสูจน์ร่องรอยการเฉี่ยวชน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และสอบปากคำคนขับอย่างละเอียด เพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป