ตร.จับเด็กหญิง 12 ขวบ พร้อมแฟนวัย 35 ค้ายาบ้า กว่า 40,000 เม็ด

ตร.จับเด็กหญิง 12 ขวบ พร้อมแฟนวัย 35 ค้ายาบ้ากว่า 40,000 เม็ด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม จับกุม นายวีรยุทธ อายุ 35 ปี และเยาวชนหญิงอายุ 12 ปี บริเวณริมถนนเส้นทางระหว่างบ้านหนองปลิง-อ.แกดำ จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน 41,394 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 130,177.74 บาท
โดย พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ ผู้กำกับการสืบสวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่านายวีรยุทธมีพฤติกรรมรับจ้างนำยาเสพติดจากผู้ค้ายาบ้าชาว สปป.ลาว ไปวางตามจุดนัดหมายต่างๆ
โดยล่าสุดได้ไปเก็บเอายาบ้า จำนวน 50 มัด หรือประมาณ 100,000 เม็ด ซึ่งวางทิ้งไว้บริเวณถนนเส้นทางระหว่าง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม-อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ก่อนจะกระจายยาบ้าในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน อ.วาปีปทุม และ อ.เมืองมหาสารคาม โดยได้รับค่าจ้างมัดละ 1,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรม กระทั่งนายวีรยุทธขับรถปิกอัพมารับเยาวชนหญิงอายุ 12 ปี ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง ซึ่งทั้งสองได้คบหาเป็นแฟนกัน และได้ร่วมกันเดินทางไปวางยาบ้าตามจุดต่างๆ ในเขต จ.มหาสารคาม กระทั่งเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้น ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนีการจับกุม ระหว่างทางเยาวชนหญิงได้โยนยาบ้าทิ้งทางหน้าต่างด้านซ้ายตามเส้นทางที่ใช้หลบหนี กระทั่งรถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้ ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า จำนวน 11,394 เม็ด จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจยึดยาบ้าในจุดที่โยนยาบ้าทิ้งไว้ จำนวน 6,000 เม็ด และ 24,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้น 41,394 เม็ด
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันจำหน่ายโดยมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และ การกระทำให้เกิดผลต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป