ปลัดอำเภอมวกเหล็ก เตรียมติวเข้มผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน กำหนดเลือกตั้งใหม่ 29 ส.ค.
นายสุรินทร์ รัตนพันธ์ ปลัดอำเภอมวกเหล็ก กล่าวว่า ระเบียบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ใช้ในปัจจุบันอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ซึ่งเป็นกฎหมายเก่า ทำให้ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหรือเอาผิดฐานทุจริตโดยตรงเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ โดยบทลงโทษสูงสุดหากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต คือการสั่งให้ “ออกจากตำแหน่ง” เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาในการเลือกตั้งครั้งใหม่ ปลัดอำเภอยืนยันว่าจะใช้มาตรการเชิงรุกด้านการสื่อสารเป็นหลัก ทางอำเภอจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนวันเลือกตั้ง เราต้องพยายามเน้นย้ำว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจ
นายสุรินทร์ยังกล่าวถึงข้อจำกัดของหน่วยงานในพื้นที่ว่า อำเภอเป็นเพียงผู้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่มาจากส่วนกลาง แต่เมื่อพบเห็นช่องว่างของกฎหมายก็จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ให้ส่วนกลางได้รับทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป