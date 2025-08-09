ตำรวจบุกไซต์ก่อสร้าง จับแรงงานชาวจีน-เมียนมา กว่า 58 คน ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวมาทำงาน
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุเพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทำการตรวจสอบ กวดขัน สืบสวนจับกุมบุคคลต่างด้าวที่กระทำความผิด เนื่องในปัจจุบันประเทศไทยนั้น กำลังประสบปัญหาคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบกิจการ ทำงานโดยผิดกฎหมาย และมีการก่ออาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ
ล่าสุดทาง พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. สั่งการให้ พ.ต.ท.เจษฎา ทองทา พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ รักษา รอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน บช.ทท. พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา เข้าตรวจค้นโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งหนึ่งภายในพื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มคนจีนและกลุ่มคนพม่าเข้าไปทำงานจำนวนมาก
จากการเข้าตรวจค้นพบกลุ่มแรงงานชาวต่างด้าวทั้งหมด 58 คน เป็นชาวจีนรวมทั้งหมด 14 คน ชาวพม่าจำนวน 44 คน ซึ่งชาวจีนทั้ง 14 คน ทุกคนใช้วีซ่านักท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถนำใบอนุญาตทำงานมาแสดง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงควบคุมตัวพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน “ ส่วนชาวพม่าทั้งหมด 44 คน ไม่สามารถนำหลักฐานมาแสดงได้จึงควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ก่อนส่งพนักงานสอบสวนท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมาย