พี่ชาย ยิงน้องดับคาบ้าน สารภาพชอบเมาอาละวาด หาเรื่องชวนทะเลาะ จึงบันดาลโทสะ รัว 5 นัดซ้อน
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ คนหาญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต ที่บ้านโคกสูงน้อย ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงได้รถไปยังที่เกิดเหตุ พบศพนายอาทิตย์ อายุ 42 ปี นอนเสียชีวิตใต้ถุนบ้าน บนโต๊ะแคร่ สภาพถูกยิงด้วยปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด .32 จำนวน 5 นัด เข้าที่ลำตัว เสียชีวิตคาที่ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียด
ส่วนผู้ก่อเหตุ คือ นายวุธ อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของผู้ตาย นั่งรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ พร้อมอาวุธปืนของกลาง เบื้องต้นรับสารภาพว่าเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว เนื่องจากผู้ตายมีนิสัยชอบดื่มสุราจนเมาแล้วก็มักจะอาละวาดหาเรื่อง ชวนทะเลาะด้วยเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุก็เมาแล้วหาเรื่องชวนทะเลาะ จนทำให้เกิดบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนรัวยิงใส่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป