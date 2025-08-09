คาเฟ่ศรีสะเกษ เปิดร้านวันแรก หลังปิดหนีเหตุปะทะ แจกกาแฟฟรี 200 แก้วให้ ‘ทหาร-ชรบ.’

ศรีสะเกษ เปิดร้านวันแรกหลังปิดหนีภัยสงคราม แจกกาแฟฟรี 200 แก้วให้ทหาร–ชรบ. แทนคำขอบคุณ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้าน วิทยา คาเฟ่ ตั้งอยู่ในบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังต้องปิดร้านนานกว่า 2 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แนวหน้า
ร้านได้จัดโปรโมชันพิเศษชื่อว่า “โปรอพยพ” ซึ่งมาจากเหตุการณ์อพยพของชาวบ้านในช่วงที่ผ่านมา โดยลดราคากาแฟทุกเมนูจากเดิม 40–45 บาท เหลือเพียง 35 บาท และยังจัดแจกกาแฟฟรีจำนวน 200 แก้ว ให้แก่ทหารและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ บรรยากาศภายในร้านวันเปิดทำการเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น เจ้าหน้าที่ทหารและชรบ. ทยอยเข้ามารับกาแฟฟรีตลอดทั้งวัน ขณะที่ลูกค้าทั่วไปก็ให้การตอบรับโปรโมชันอย่างดี
นายวุฒิชัย หรือ เค้ก พนักงานประจำร้าน เปิดเผยว่า โปรโมชันนี้เกิดจากความตั้งใจของร้าน และยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่เสนอช่วยออกค่าใช้จ่ายในการแจกกาแฟให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
“ตอนแรกแค่ตั้งใจจะลดราคากาแฟวันเปิดร้าน แต่พอมีคนเสนอช่วยสนับสนุนแจกกาแฟให้ทหาร–ชรบ. เราก็เลยทำเป็น ‘โปรอพยพ’ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ายังมีคนขอบคุณพวกเขาอยู่”
อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันนั้นเอง ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณแนวชายแดน ขณะทหารไทย 3 นายปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนวางแนวลวดหนาม โดยหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิด ส่งผลให้ข้อเท้าขาด ซึ่งสร้างความเสียขวัญให้กับประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง
นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เขายังหวั่นใจแม้จะกลับมาเปิดร้านแล้ว และเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาให้ความร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดตามแนวชายแดน พร้อมทั้งเคารพข้อตกลงที่ได้มีร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำ“เราเพิ่งกลับมาอยู่บ้านคืนแรก ก็ยังนอนไม่สนิท หวั่นว่าจะเกิดเหตุปะทะอีก หวังว่าเหตุการณ์จะสงบถาวร และอยากให้ผู้มีอำนาจจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง” เขากล่าวทิ้งท้าย