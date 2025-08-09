รวบ ‘ชายเลี้ยงเป็ด’ เสพยาบ้า 10 เม็ด บุกจะขืนใจยายวัย 70 ยายสู้กลับเจ็บสาหัส เลือดออกในสมอง

ชายวัย 34 ปี เสพยาบ้า 10 เม็ด บุกทำร้ายหญิงชรา วัย 70 ปี ที่อยู่บ้านคนเดียว บาดเจ็บสาหัส ญาติมาพบตอนเช้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองรวบตัวได้หลังหลบหนีเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 9 สิงหาคม พ.ต.ท.เวทิศ สาลีสังข์ สวญ. สภ.รำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจาก นายอานนท์ ตาระกา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ว่ามี “ชายไม่ทราบชื่อเป็นคนเลี้ยงเป็ด” ได้ก่อเหตุบุกรุกทำร้ายร่างกาย นางเอ (นามสมมติ) อายุ 70 ปี ลูกบ้าน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะแจ้งได้นำกำลังฝ่ายปกครองและชาวบ้านออกติดตามตัว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองจับกุมตัวไว้ได้ ซึ่งผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร จากหมู่ที่ 3 ตำบลยางช้าย ไปจับกุมได้ข้างศูนย์เด็กเล็กในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ทราบชื่อต่อมาว่า นายพรมงคล อายุ 34 ปี มีอาการคล้ายคนเมายา หลอนยา พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง วกไปวนมา เบื้องต้นรับสารภาพก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้ามาประมาณ 10 เม็ด
จากการสอบถาม ป้าเอ็น (นามสมมติ) วัย 60 ปี ญาติ เล่าให้ฟังว่า ตนเองมาพบ นางประเชิญ ในตอนเช้าว่าโดนทำร้ายบาดเจ็บสาหัส บอกว่าคนเลี้ยงเป็ดได้เข้ามาทำร้ายและพยายามจะข่มขืน ตนได้ต่อสู้กับกับคนร้าย โดนคนร้ายใช้ไม้ตีหลายทีแล้วได้หลบหนีไป ตนลุกไปไหนไม่ไหว โชคดีมีญาติมาหาในตอนเช้าจึงช่วยเหลือ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ตามหาตัวผู้ก่อเหตุ และแจ้งอาสาป่อเต็กตึ๊ง จุดรำมะสัก ช่วยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เพื่อทำการรักษา
เบื้องต้นร่างกายอ่อนแรงและมีเลือดออกในสมอง ถาม-ตอบ ไม่รู้เรื่อง เนื่องจากโดยทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับคนร้าย จึงส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่างทอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัว นายพรมงคล อายุ 34 ปี ผู้ก่อเหตุดังกล่าวมา สภ.รำมะสัก พร้อมนำตัวมาตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน และได้นำปัสสาวะส่ง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นของกฎหมายต่อไป
ภาพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาป่อเต็กตึ๊ง