เจ้าของรถเก๋ง ตกเหวเขาคอม้า นำหลักฐานพบตร. ไม่เชื่อ ‘หญิงคนเช่า’ จะเป็นคนเดียวกับศพในรถ

เจ้าของรถยนต์เก๋ง MG ที่ตกเหวเขาคอม้า นำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ เพื่อยืนยันมีหญิงสาวเช่ารถตนเอง และหายตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อน พร้อมเผยไม่เชื่อว่า น.ส.รัตน์ชนก ผู้เช่ารถไปไม่น่าใช่คนเดียวกับกระดูกในรถยนต์ เนื่องจากพบว่ามีประวัติก่อเหตุขึ้นอีกในช่วงคาบเกี่ยว
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคดีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกไม้ตกเหวเขาคอม้า ม.15 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จนนำไปสู่การพบซากรถ MG ปริศนา อีก 1 คัน อยู่ด้านล่าง ถูกไฟไหม้ทั้งคัน และพบโครงกระดูกมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บกู้ซากรถจากเหวลึก ซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วงและรถยนต์เก๋ง MG คันดังกล่าว ได้ดำเนินการจอดไว้ที่ สภ.ชาติตระการ และอยู่ระหว่างการประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการตรวจสอบหมายเลขคัสซีและหมายเลขเครื่องยนต์
พบว่ารถดังกล่าวมี นายนิโรจน์ อายุ 38 ปี เขตเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เป็น “เจ้าของรถ” และมีธุรกิจให้เช่าเต็นท์รถ และเคยแจ้งความที่ สน.สายไหม ว่าได้ให้ น.ส.รัตน์ชนก ชาวอ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ได้มาทำการติดต่อเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งยี่ห้อ MG สีดำ หมายเลขทะเบียน 4ขว 7354 กรุงเทพมหานคร ไว้เมื่อ 2 ปีก่อน โดยได้ทำสัญญาเช่าแบบรายวัน แต่ไม่ได้นำรถกลับมาคืน อีกทั้งสัญญาณ GPS จากรถคันนี้ก็ขาดหายไปบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุบนเขาคอม้า
ล่าสุดในวันนี้ นายนิโรจน์ เจ้าของรถ ได้เดินทางมาที่ สภ.ชาติตระการ เพื่อให้ปากคำและนำหลักฐานเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวมาให้แก่ ร.ต.อ.ชัยณรงค์ คงเมือง พนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ เพื่อไขปริศนาว่าศพดังกล่าวเป็นของ น.ส.รัตน์ชนก ผู้เช่ารถด้วยหรือไม่ โดยนายนิโรจน์ ได้เข้าไปตรวจสอบซากรถ MG และพบว่า ตัวเลขคลัชซีตรงกันจริง
พร้อมกับกล่าวว่า ตนที่เดินทางมาครั้งนี้เพื่ออยากจะทราบว่าศพดังกล่าว เป็นของ น.ส.รัตน์ชนก จริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงก็อยากเจอตัวเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ซึ่งเมื่อปี 2566 นั้น รถของตนเอง GPS สัญญาณตัดหายไปที่บริเวณเขาคอม้า แต่เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่า ในปี 2567 น.ส.รัตน์ชนก มีคดีช่อโกงอีกครั้ง ทำให้เชื่อได้ว่า น.ส.รัตน์ชนก น่าจะยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งโครงกระดูกดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นของ น.ส.รัตจน์ชนก ด้วย อาจมีการขายต่อให้กับบุคคลอื่นเป็นมือสองมือสามอีกก็ได้ แต่ก็ต้องรอผลพิสูจน์ดีเอ็นเอ จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ขณะที่แนวทางการสอบสวนของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบดีเอ็นเอแม่ ของน.ส.รัตน์ชนก อีกครั้งว่าตรงกับกระดูกที่พบหรือไม่ อีกทั้งจากการตรวจสอบเวลา ที่ GPS รถคันดังกล่าว ที่หายไปในช่วงปี 2566 นั้น เจ้าหน้าที่พบว่า น.ส.รัตน์ชนก ยังไม่ได้หมดสัญญาเช่า ณ เวลานั้น โดยได้เช่ารถมาจำนวน 10 วัน หากพบว่ากระดูกดีเอ็นเอตรงกัน ก็อาจเป็นดดีอุบัติเหตุ ซึ่งอาจไม่เข้าค่ายคดีลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกด้วย